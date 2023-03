Traube Tonbach

vor 34 Min.

40 Jahre hinterm Tresen: Kult-Barchef Bernhard Stöhr geht in den Ruhestand

Plus Bernhard Stöhr war Chef der Bar des legendären Hotels Traube Tonbach. Er hat Cocktails kreiert und Stars bewirtet. Und erzählt viel über die Zeit - aber nicht alles.

Von Erich Nyffenegger

Wenn man Bernhard Stöhr mit einem Cocktailglas in der Hand an der Bar im Hotel Traube Tonbach so stehen sieht, dann stimmt irgendwas nicht mit dem Mann. Denn der 65-Jährige hat zwar fast 40 Jahre lang beinah jeden Abend zwischen acht und manchmal auch 14 Stunden in dieser Bar verbracht, allerdings auf der anderen Seite. Ein Bernhard Stöhr, der nicht hinter, sondern wie jetzt an der Bar steht, noch dazu im zivilen taubenblauen Pullover statt des dunklen Anzugs mit Krawatte oder Fliege, verwirrt auch die vielen Stammgäste. Die treten immer wieder an ihn heran, weil sie Stöhr noch in seiner alten Rolle kennen und seine neue noch gar nicht so richtig zu glauben vermögen.

