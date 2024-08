Unerwarteter Todesfall bei den Royals: Das britische Königshaus trauert um Familienmitglied

Im Februar 2024 trauerte die britische Königsfamilie bereits um ihr Mitglied Thomas Kingston. Der Ehemann von Lady Gabriella Kingston, der Tochter von Prinz und Prinzessin Michael von Kent, war plötzlich an einer Schusswunde gestorben. Nun trauern die Royals erneut: Am 29. Juli 2024 ist Lord Robert Fellows plötzlich im Alter von 82 Jahren verstorben, schreibt die britische Zeitung The Telegraph. Er war nicht nur der Onkel von Prinz William und Prinz Harry, sondern er hat auch lange an der Seite der Queen gearbeitet. Wer Fellowes war und welche Verbindung er mit den Royals hatte, erfahren Sie hier.

Royals: Wer ist gestorben im britischen Königshaus?

Lord Robert Fellows wird 1941 in die Royal Family Großbritanniens geboren. Seine Eltern sind Sir William Fellowes und Jane Charlotte Ferguson. Er besucht wie viele ihrer Mitglieder das Elite-Internat Eton School for Boys und tritt danach in die Royal Army als Leutnant ein, schreibt das Magazin tatler.com. Nach einigen Jahren als Broker in der privaten Finanzwirtschaft wird er 1977 zunächst Assistent im Sekretariat von Königin Elisabeth II. 1990 wird Fellowes dann selbst der offizielle Privatsekretär der Königin. Während seiner Tätigkeit werden ihm mehrere Orden verliehen - zuletzt der Verdienstorden „Queen‘s Service Order“ und der Titel „Sir“.

„Er wird damit gewürdigt, ein großer Modernisierer und Berater der Royal Family in besonders herausfordernden Zeiten gewesen zu sein“, schreibt The Telegraph in einem Nachruf. In der Zeit als Privatsekretär der Queen muss Fellowes nämlich viele Ausnahmesituationen meistern: Da ist beispielsweise das Jahr 1992, das Queen Elisabeth II. im Nachhinein in einer Rede als „annus horribilus“ bezeichnete. Denn in diesem Jahr ließen sich nicht nur ihr Sohn Andrew und ihre Tochter Anne von ihren Ehepartnern scheiden, die Queen wurde bei einem Besuch in Dresden mit Eiern beworfen, es gab einen Brand in Windsor Castle und obendrauf wurde das Enthüllungsbuch „Diana: Ihre wahre Geschichte“ veröffentlicht, woraufhin auch die Ehe von Prinz Charles und Diana endgültig zerbrach, schreibt das Magazin brisant.de. Bei all dem stand Lord Robert Fellows der Königin beratend und unterstützend zur Seite.

1999 dankte Fellows als königlicher Sekretär ab und wurde in das britische House of Lords aufgenommen. Danach verbrachte er noch einige Jahre in der Privatwirtschaft. Am 29. Juli 2024 starb Lord Robert Fellowes mit 82 Jahren. Die Todesursache ist bisher nicht öffentlich bekannt, so das Magazin people.com.

Wer ist Robert Fellowes in der Krone?

Lord Robert Fellows war nicht nur der Onkel von William und Harry. Er war auch der Schwager von Diana. Denn er war verheiratet mit Dianas älterer Schwester Jane Cynthia Spencer, schreibt das Lifestyle-Magazin tatler.com. Dianas und Janes jüngerer Bruder Charles Spencer meldete sich auf X zum Tod seines Schwagers zu Wort. Dort schrieb er: „Mein absolut außergewöhnlicher Schwager Robert ist nicht mehr bei uns. Ein Gentlemen in der besten Bedeutung des Wortes, war er ein Mann des Humors, der Weisheit und Integrität. Ich bin stolz, sein Schwager zu sein.“

