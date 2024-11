Mexikanische Schauspiel-Ikone Silvia Pinal gestorben

Eine der bedeutendsten Schauspielerinnen Mexikos, Silvia Pinal, ist tot. Die «letzte Diva des mexikanischen Kinos» sei am Donnerstag im Alter von 93 Jahren in Mexiko-Stadt gestorben, teilten die Künstlergewerkschaft Andi, das mexikanische Kulturministerium und die Familie der Schauspielerin mit. Die Todesursache war zunächst nicht bekannt. Pinal sei in den Tagen vor ihrem Tod wegen einer Harnwegsinfektion im Krankenhaus gewesen, hieß es in Medienberichten.

Pinal sei die «Muse» des legendären spanischen Regisseurs Luis Buñuel (1900-1983) gewesen, teilte die Künstlergewerkschaft mit. 1961 spielte sie die Hauptrolle in seinem sozial- und religionskritischen Drama «Viridiana» und ein Jahr später in «Der Würgeengel». Für ihre zahlreichen weiteren Filme, Fernsehserien und Theaterstücke wurde Pinal in ganz Mexiko verehrt. Der mexikanische Wandmaler Diego Rivera (1886-1957), Ehemann der Künstlerin Frida Kahlo (1907-1954), verewigte Pinal 1956 in einem Gemälde.

«Teil des kulturellen Gedächtnisses Mexikos»

In Mexiko löste Pinals Tod große Betroffenheit aus. Die Schauspielerin sei «Teil des kulturellen Gedächtnisses Mexikos» gewesen, schrieb Präsidentin Claudia Sheinbaum auf X. Viele Generationen seien mit ihr aufgewachsen und hätten sie bewundert. Mexikos Kulturministerin Claudia Curiel de Icaza schrieb, Pinal sei eine «Pionierin des Theaters» gewesen. «Ihr Vermächtnis als Künstlerin und ihr Beitrag zu unserer Kultur sind unvergesslich.»