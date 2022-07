"Traumhochzeit von Caro & Daniel": Übertragung, Termin und alle Infos

Heute gibt es bei RTL2 die "Traumhochzeit von Caro & Daniel" zu sehen. Hier finden Sie alle Infos rund um Termin, Übertragung im TV und Stream sowie dem Paar Carolina Noeding und Daniel Peukmann.

Heute steht bei RTL2 Romantik pur auf dem Programm: Die zwei "Köln 50667"-Stars Carolina Noeding und Daniel Peukmann geben sich auf Mallorca das Ja-Wort. Die ehemalige Miss Germany und der Berufsfeuerwehrmann lernten sich bei den Dreharbeiten der Kölner Reality-Soap kennen und sind seitdem unzertrennlich.

Nun möchten die Beiden ihre Liebe verewigen - und das an keinem geringeren Ort als auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca. Carolina und Daniel möchten aus ihrem Liebesglück kein Geheimnis machen und so lassen sie die RTL2-Zuschauer an ihrer Traumhochzeit teilhaben.

Sie möchten mehr zur Hochzeit von Carolina Noeding und Daniel Peukmann erfahren? Wann ist der genaue Termin? Wo findet die Übertragung im TV und Stream statt? Hier haben wir alle wichtigen Infos zur Traumhochzeit für Sie zusammengefasst.

Wann geben sich Caro und Daniel im TV das Ja-Wort? Der Termin der "Traumhochzeit von Caro & Daniel"

Die zwei "Köln 50667"-Stars versprechen sich vor laufender Kamera die ewige Liebe. Das Spektakel findet am Donnerstag, dem 28. Juli 2022, statt. Die Zuschauer können die Hochzeit im Free-TV mitverfolgen.

Ab 19.05 Uhr läuft auf RTL2 "Köln 50667 LIVE – Von der Soap zum Altar". Hier zeigt der Sender, wie die Liebesbeziehung zwischen Carolina und Daniel begonnen hat. Die Beiden sind nicht nur im echten Leben ein Paar, sondern auch in dem Reality-Format "Köln 50667". In den Rollen der "Jule" und des "Marc" gehören sie seit über sechs Jahren zum festen "Köln 50667"-Cast. Kurz vor der eigentlichen Hochzeit gibt RTL2 exklusive Einblicke in die Anfänge ihrer Liebe. Wann und wie haben die zwei gemerkt, dass sie nicht nur in der Soap, sondern auch im echten Leben zusammengehören?

Zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr folgt "Köln 50667 LIVE – Die Traumhochzeit von Caro & Daniel" auf RTL2. Wird die Hochzeit genauso romantisch wie ihre Liebesgeschichte in der Reality-Soap? Die Hochzeitslocation auf der Insel Mallorca bietet dafür zumindest eine gute Voraussetzung.

Hier gibt es die Termine Sendetermine zu den Shows rund um die Traumhochzeit von Carolina und Daniel im kurzen Überblick:

Donnerstag, 28.07.22, 19.05 Uhr: " Köln 50667 LIVE – Von der Soap zum Altar", RTL2

Donnerstag, 28.07.22, 20.15 Uhr: " Köln 50667 LIVE – Die Traumhochzeit von Caro & Daniel", RTL2

Die Moderatorin Aleksandra Bechtel und Moderator Eric Schroth führen gemeinsam durch das Programm der Hochzeit auf Mallorca.

Wo läuft die "Traumhochzeit von Caro & Daniel"? Übertragung im TV und Stream

Das Schauspielerpaar hat sich in der Reality-Soap auf RTL2 kennen und lieben gelernt. Anfangs waren Carolina Noeding und Daniel Peukmann nur vor der Kamera ein Paar. Dann hat es die beiden aber auch hinter der Kamera erwischt. Seitdem sind die ehemalige Miss Germany und der Berufsfeuerwehrmann unzertrennlich und möchten nun ihre Traumhochzeit auf Mallorca zusammen mit all ihren Fans feiern.

Dass die Übertragung im Free-TV beim Sender RTL2 vonstatten geht, ist daher keine Überaschung. Dort gibt es die "Traumhochzeit von Caro & Daniel" um 20.15 Uhr zu sehen. Wie die Beziehung der Beiden zustande gekommen ist, zeigt RTL2 ab 19.05 Uhr in der Sendung "Köln 50667 LIVE – Von der Soap zum Altar".

Wer die "Traumhochzeit von Caro & Daniel" lieber online schauen möchte, kann dafür den Livestream von RTL+ nutzen. Hierfür ist allerdings das kostenpflichtige Premium-Abo von RTL+ nötig, welches es für 4,99 Euro im Monat gibt und jederzeit kündbar ist.

Carolina Noeding und Daniel Peukmann feiern ihre Traumhochzeit auf Mallorca

Carolina hat sich in der Vergangenheit nicht nur durch die Reality-Soap "Köln 50667" einen Namen gemacht. 2013 wurde die gebürtige Hannoveranerin zur Miss Germany gekührt. Neben ihrer festen Arbeit als Schauspielerin ist sie zusätzlich als deutsche Schlagersängerin tätig. 2019 veröffentlichte sie ihre erste Single mit dem Namen "Inselkind". Da sie mit ihren Songs häufig auf Mallorca auftritt, liegt ihr die Insel besonders am Herzen.

Der 35-jährige Daniel Peukmann aus Schwerte ist ursprünglich ein ausgebildeter Rettungssanitäter und Feuerwehrmann. Im Jahr 2016 zog es Daniel schließlich vor die Kamera. Seitdem ist er ebenfalls als Rettungssanitäter in der RTL2-Sendung "Köln 50667" zu sehen. Dort lernte er auch Carolina kennen, in welche er sich schließlich auch im echten Leben verliebte und nun zur Frau nimmt.

Die beiden Schauspieler sind glücklich, ihre Hochzeit auf der malerischen Insel Mallorca feiern zu können. Dort ist neben ihrer Liebe daher auch einiges an Meer, Strand, Palmen und sonnigem Wetter geboten. Im Interview mit RTL2 erzählt Carolina: "Ich bin DAS Inselkind. Für mich ist die Bindung und die Beziehung zu Mallorca einfach super stark". Auch für Daniel könnte es keinen besseren Ort zum Heiraten geben.