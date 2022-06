Sänger Nico Santos hat geheiratet

Gerade noch war er bei "The Voice of Germany" zu sehen, jetzt teilt Nico Santos Fotos von seiner Hochzeit.

Popsänger und "The Voice"-Coach Nico Santos ("Better") hat seine Freundin Aileen geheiratet. Auf Instagram veröffentlichte der 29-Jährige am Dienstagabend vier Fotos von der Trauung.

Die Bilder, zwei davon Schwarz-Weiß, kommentierte er mit einem schwarzen Herz-Emoji. Als Aufnahmeort der Fotos wurde ein Ort auf Mallorca angegeben. Unter den Gratulanten in dem sozialen Netzwerk sind Sängerin Lena Meyer-Landrut, Rapper Kool Savas und Model Lena Gercke.

Der in Bremen geborene Songwriter war zuletzt als Coach bei der Castingshow " The Voice of Germany" zu sehen. Mitte April gaben ProSieben und Sat.1 bekannt, dass Santos, Sarah Connor und Johannes Oerding die Show verlassen.

(dpa)