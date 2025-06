Frankfurter Straßen und Umgebung wegen Ironman gesperrt

Es wird geschwommen, geradelt und gelaufen: Am Sonntag findet in Frankfurt am Main die Ironman Europameisterschaft statt. Auf den Straßen und im öffentlichen Nahverkehr wird es laut Polizei zu einigen Beeinträchtigungen kommen. Betroffen sei nicht nur Frankfurt, sondern auch umliegende Landkreise.

Seit Dienstag gebe es wegen der Aufbauarbeiten erste Verkehrsbeeinträchtigungen. Auf den Straßen Mainkai und Untermainkai komme es zu Sperrungen. Bestehen bleiben diese Beeinträchtigungen der Polizei nach bis zum Abbau am Montag.

Etliche Sperrungen am Sonntag in Frankfurt und Umgebung

Ab den frühen Morgenstunden am Sonntag gibt es der Polizei zufolge umfangreiche Sperrungen. Diese betreffen nicht nur das Stadtgebiet Frankfurt, sondern auch die Kreise Offenbach, Wetterau, Groß-Gerau und den Main-Kinzig-Kreis. Vor allem entlang der Radstrecke werden Straßenabschnitte am Sonntag bis in den späten Nachmittag gesperrt sein. Betroffen sind die Bundesstraßen 44, 521 und 45 und die Landstraßen 3195 und 3209.

In der Frankfurter Innenstadt werden die Sperrungen bis in die späten Abendstunden andauern. Währenddessen werden einige der Parkhäuser dort nur eingeschränkt zu erreichen und zu nutzen sein. Weil auf der Friedberger Landstraße in Frankfurt geradelt wird, dient die Autobahn 661 als Umleitung. Auch der Zoo könne nicht durch die Innenstadt angefahren werden, hieß es. Im öffentlichen Nahverkehr seien ebenfalls Einschränkungen möglich. Dennoch rät die Polizei dazu, im Stadtgebiet auf die öffentlichen Verkehrsmittel auszuweichen und die Innenstadt weiträumig zu umfahren.

Langdistanz-Triathlon erneut zu Gast in «Mainhattan»

Die mehr als 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller Welt starten um 06.20 mit 3,8 Kilometern Schwimmen im Langener Waldsee, wie es vom Veranstalter hieß. Danach geht es auf dem Fahrrad weiter. Über 180 Kilometer führt die Strecke in zwei Runden durch etliche umliegende Landkreise. Zum Schluss laufen die Athletinnen und Athleten einen Marathon, dessen Strecke unter- und oberhalb des Mains entlangführt. Im Bereich des Römerbergs wird das Ziel sein.

Für Frankfurt und dessen Einwohnerinnen und Einwohner sei der Ironman schon fast Routine. Laut einer Polizeisprecherin lief der Triathlon in den letzten Jahren unproblematisch ab. Die Stadt stelle etwa frühzeitig Schilder auf, die auf Umleitungen und Sperrungen hinweisen. Für die Polizei sei der Einsatz rund um den Ironman ein «ganz normaler».

Veranstalter stellt Übersicht zu Sperrungen für Stadtteile bereit

Wer also am Sonntag in Frankfurt unterwegs ist, sollte sich vor der Abfahrt unbedingt informieren, ob es Beeinträchtigungen oder Sperrungen auf der Strecke gibt. Genaue Informationen zur Verkehrslage finden sich auf den Webseiten des Veranstalters und der Stadt. Der Veranstalter stellt zudem Informationen für die betroffenen Stadtgebiete und Sperrzeiten bereit. Zum Personennahverkehr kann sich über den Rhein-Main-Verkehrsbund und «traffiQ» informiert werden. Weitere Informationen gibt es seitens der Polizei auf den gängigen Social-Media-Kanälen.