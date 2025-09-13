Betrüger erbeuten mehrere Tausend Euro

Betrüger haben in Frankfurt in zwei Fällen hintereinander ältere Menschen ausgetrickst und Beute gemacht. Die Ganoven gaben sich am Telefon am Freitag als Bankmitarbeiter, Polizisten und Staatsanwälte aus und überzeugten die Opfer, ihnen Wertgegenstände auszuhändigen, wie die Polizei mitteilte. Zunächst sei eine 76-Jährige angerufen und letztendlich überzeugt worden, einem Betrüger ihren Schmuck und ihre Bankkarte samt PIN zu übergeben. Von dem Konto sei im Anschluss Geld abgehoben worden.

Kurz darauf wurde mit derselben Masche bei einem 78-Jährigen ein Bargeldbetrag erbeutet. Die Personenbeschreibungen eines Trickbetrügers von den Opfern würden sich decken. Die Kriminellen erbeuteten mehrere Tausend Euro und Schmuck. Die Polizei sucht nun Zeugen.