Falscher Polizist festgenommen

Die Polizei hat einen falschen Polizisten festgenommen, der eine ältere Frau aus Kaufungen um wertvollen Schmuck betrogen haben soll. Bei dem 20-Jährigen handle es sich nach den bisherigen Ermittlungen um den Geldabholer, teilten Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium mit.

Ende Juni war die Frau von einem vermeintlichen Polizisten angerufen worden, der ihr von einem angeblich geplanten Einbruch bei ihr berichtete. Sie soll daraufhin Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro an den 20-Jährigen, der als angeblicher Polizist bei ihr erschien, übergeben haben. Über eine Videoaufzeichnung kamen die Ermittler auf seine Spur, er wurde am Donnerstag in seiner Wohnung in Bielefeld festgenommen.