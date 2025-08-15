Icon Menü
Trickbetrug: Falscher Polizist festgenommen

Trickbetrug

Falscher Polizist festgenommen

Eine Videoaufzeichnung bringt die Ermittler auf die Spur des 20-Jährigen, diese Woche klicken die Handschellen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Nach dem Trickbetrug an einer älteren Frau wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. (Symbolbild)
    Nach dem Trickbetrug an einer älteren Frau wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

    Die Polizei hat einen falschen Polizisten festgenommen, der eine ältere Frau aus Kaufungen um wertvollen Schmuck betrogen haben soll. Bei dem 20-Jährigen handle es sich nach den bisherigen Ermittlungen um den Geldabholer, teilten Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium mit.

    Ende Juni war die Frau von einem vermeintlichen Polizisten angerufen worden, der ihr von einem angeblich geplanten Einbruch bei ihr berichtete. Sie soll daraufhin Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro an den 20-Jährigen, der als angeblicher Polizist bei ihr erschien, übergeben haben. Über eine Videoaufzeichnung kamen die Ermittler auf seine Spur, er wurde am Donnerstag in seiner Wohnung in Bielefeld festgenommen.

