Falscher Polizist knöpft Lkw-Fahrer 10.000 Euro ab

Bei einer vermeintlichen Verkehrskontrolle in Dietzenbach ist ein Lkw-Fahrer von einem als Polizist verkleideten Betrüger um 10.000 Euro erleichtert worden. Der etwa 30-jährige Täter habe eine Jacke und eine Basecap mit der Aufschrift «Polizei» getragen und zunächst Führerschein und Frachtpapiere vom Fahrer des im Gewerbegebiet geparkten Lastwagens gefordert, teilte die Polizei mit. Während der 43-Jährige seine Unterlagen suchte, habe der andere Mann vorgegeben, den Lkw nach Drogen und verbotenen Gegenständen zu durchsuchen - und sich in einem unbeobachteten Moment das Bargeld geschnappt.

Danach flüchtete der Täter in einem Auto mit einem zweiten Mann. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise.