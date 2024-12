Herbstwetter mit Wolken und Regen in Hessen

Herbstliches Wetter mit bis zu zweistelligen Temperaturen, Wolken und Regen erwartet die Menschen in Hessen zum Wochenstart. Der Montag werde bei Höchsttemperaturen bis zu elf Grad stark bewölkt bis bedeckt, teile der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Stellenweise gebe es Sprühregen. Bei leicht kühleren Temperaturen bis zu zehn Grad ändere sich an den Aussichten auch am Dienstag nichts. Der Mittwoch bringe Regen und die Temperaturen steigen wieder auf bis zu elf Grad. Auch in den Nächten sei kein Frost in Sicht.

Hessen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Temperatur Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Höchsttemperatur Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis