Trügerische Sicherheit im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt heute am 4.4.22 den Film "Trügerische Sicherheit". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Dramatische Minuten im Zweiten: Im April bringt das ZDF "Trügerische Sicherheit" ins deutsche TV. Wann ist der TV-Termin? Welche Darsteller haben eine Rolle ergattert? Welche Handlung erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer? Steht der Film auch als Wiederholung in der Mediathek? Lesen Sie hier alle Antworten.

TV-Termin: "Trügerische Sicherheit" heute im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Trügerische Sicherheit" läuft am Montag, 4. April 2022, im ZDF. Start: um 20.15 Uhr. Die Episode hat eine Spieldauer von rund anderthalb Stunden. Der Montag passt nicht? Dann schauen Sie sich den Film doch einfach als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek an.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Trügerische Sicherheit"

Kriminalkommissar Jonas Neimann gehört schon fast zur Familie des Lokalpolitikers Magnus Mittendorf. Seit vielen Jahren kümmert er sich als Personenschützer um die Sicherheit des Mannes. Die Bindung zur Familie ist eng - bis Neimann in einen Konflikt gerät, als Katharina Borba zur neuen Pressesprecherin des Teams berufen wird. Borba und Neimann führen heimlich eine Beziehung, damit gibt es ungute Vermischungen der Interessen. Nach einer Teamfeier verweigert Borba plötzlich den Kontakt mit Neimann. Was steckt dahinter?

Borbas Chef Lenterer behauptet, die Frau würde sich aus karrieretechnischen Gründen an den Lokalpolitiker ranschmeißen. Borba hat da eine ganz andere Version. Sie erzählt, dass Mittendorf sie auf der Feier belästigt hat. Als Neimann das hört, möchte er Borba davon überzeugen, den Fall anzuzeigen. Für ihn ist der Fall ein Dilemma: Folgt er seinen Gefühlen, oder seiner Verpflichtung?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Trügerische Sicherheit" im Cast

Jonas Neimann - Max Simonischek

- Magnus Mittendorf - Christian Berkel

- Katharina Borba - Friederike Becht

- Nik Mell - Benjamin Schroeder

- Ivo Kocic - Jogi Kaiser

- Jogi Kaiser Johannes Lenterer - Christian Clauss

Clauss Ulrike Schmidt - Lisa Karlström

Friedrich Gohla - Andy Gätjen

Sandra Mittendorf - Theresa Berlage

- Theresa Mittendorf - Hannah Dalmeyer

- Hannah Dalmeyer Vanessa Mittendorf - Viktoria Steiber

Georg Trenz - Sascha Weingarten

- Raimar Schatz - Helge Tramsen

"Trügerische Sicherheit" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Wir haben Ihr Interesse an "Trügerische Sicherheit" geweckt, der Montagabend ist aber bereits verplant? Macht nichts: Sie finden das Drama auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

(AZ)