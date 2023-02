Er war Mitglied des Trios "De La Soul": Rapper Trugoy the Dove ist tot

Er hatte mit zwei Schulfreunden das Hip-Hop-Trio "De La Soul" gegründet und mit diesem große Erfolge gefeiert. Nun ist der Rapper Trugoy the Dove gestorben.

David Jolicoeur ist tot. Der Musiker, der vor allem unter seinem Künstlernamen "Trugoy the Dove" bekannt war, ist im Alter von 54 Jahren verstorben. Das bestätigte sein Management am Sonntag der Internetplattform Pitchfork. Sein Agent Tony Ferguson bestätigte die traurige Nachricht wenig später der Öffentlichkeit. Zur Todesursache wurde zunächst nichts bekannt. In den vergangenen Jahren hatte Trugoy the Dove allerdings immer wieder von Herzproblemen berichtet.

Trugoy the Dove ist tot: Rapper gründete De La Soul mit zwei Schulfreunden

Jolicoeur wurde 1968 in Brooklyn, New York geboren. Er stammt aus einem haitianisch-amerikanischem Elternhaus und wuchs in Long Island auf. Mit seinen Schulfreunden Kelvin Mercer (späterer Künstlername: Posdnuos) und Vincent Mason (Maseo) gründete er in Amityville auf Long Island 1988 das Hip-Hop-Trio "De La Soul". Die drei Rapper konnten bereits kurz nach ihrer Gründung erste Erfolge feiern. Das Debütalbum "3 Feet High and Rising" sorgte 1989 für den Durchbruch. "Es ist ein Hip-Hop-Meisterwerk für die Zeit, in der es veröffentlicht wurde", sagte Trugoy Anfang dieses Jahres mit einem Blick zurück dem Branchenmagazin Billboard.

Das Hip-Hop-Trio konnte durch innovative Acts, intelligente Wortspiele, vielseitige Samples und eine unbeschwerte Lebenseinstellung viele Fans gewinnen. Vor allem in den frühen 90er-Jahren stellte De La Soul eine Alternative zur Gangsta-Rap-Szene dar, welche großen Zuspruch bekam. De La Soul veröffentlichte insgesamt acht Alben und trat jüngst als Teil der Hip-Hop-Tribute-Performance bei den Grammys auf. Trugoy hatte bei diesem Auftritt gefehlt.

Tod von Trugoy the Dove: Musiker nahmen von David Jolicoeur Abschied

Im Jahr 2018 hatte Trugoy the Dove in dem Video "Royalty Capes" von De La Soul offen über seine Herzprobleme gesprochen. "Ich bin bereit, wieder auf die Bühne zu gehen", sagte der Rapper damals: "Ich vermisse das. Ich liebe es zu reisen. Ich liebe es, mit meinen Jungs zusammen zu sein, und ich will das zurück."

Nach seinem Tod nahmen nun Größen der Hip-Hop-Szene Abschied von Trugoy. "Es war mir eine Ehre, mit dir auf so vielen Bühnen zu stehen", erklärte Big Daddy Kane in einem Posting. "Die drei von De La Soul waren die Gründerväter der Art und Weise, wie wir heute die Dinge sehen", sagte der Künstler Pharrell: "Ich war 16, als 3 Feet High and Rising herauskam. Es hat alles verändert." Auch Jurassic 5, the Creator, Tyler und Damon Albarn kondolierten kurz nachdem die Todesmeldung öffentlich wurde.

Der Rapper Erick Sermon schrieb auf Instagram: "Das tut weh. Er kam aus Long Island und war in einer der besten Hip-Hop-Gruppen. Dave ist von uns gegangen, du wirst vermisst werden... RIP."

