Verleumdungsklage

vor 17 Min.

Donald Trump vor Gericht: Autorin wirft ihm Vergewaltigung vor

Donald Trump muss in New York vor Gericht erscheinen.

Wieder Ärger für Donald Trump: Am Mittwoch muss der Ex-Präsident in New York vor Gericht aussagen. Es geht um eine Verleumdungsklage.

Von Svenja Moller Artikel anhören Shape