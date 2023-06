Tödlicher Unfall in Vorarlberg: Balkon stürzt auf 68-Jährigen

In Österreich stürzte ein Balkon auf einen 68-Jährigen und begrub ihn unter sich. Kurze Zeit später erlag der Mann im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Am Mittwochvormittag führten vier miteinander bekannte Männer aus Vorarlberg Renovierungsarbeiten an einem privaten Wohnhaus in Tschagguns durch. Für die Arbeiten am Balkon hatten sie ein Baugerüst errichtet. Einer der Männer begann damit, brüchige Stellen an einer Ecke der Balkonplatte mit einem Schremmwerkzeug zu entfernen.

Für die Männer war nach Angaben der Polizei zu diesem Zeitpunkt nicht erkennbar, dass der Balkon beim Bau nicht sach- und fachgerecht errichtet worden war. Die vier Meter lange und 1,10 Meter breite Betonplatte des Balkons hatte nur eine sehr geringe Auflage auf einem vorspringenden Mauersims und war nicht mit dem weiteren Bauwerk verbunden.

Betonplatte löst sich von Hauswand - Balkon stürzt auf 68-Jährigen

Während einer Pause ging einer der Männer, ein 68-Jähriger aus Tschagguns, unterhalb des Balkons vorbei. Genau in diesem Moment löste sich die gesamte Betonplatte des Balkons von der Hauswand, stürzte auf ihn und begrub ihn unter sich. Die anderen anwesenden Männer musste die Betonplatte mit zwei Wagenhebern angeben, um den bewusstlosen 68-Jährigen zu bergen. Nach einer Erstversorgung durch die Einsatzkräfte der Rettung und Feuerwehr, wurde der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag der 68-Jährige kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen.