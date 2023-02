Tuberkuloseausbruch in Chemnitz: Zwei Erkrankte und 25 Infizierte

In Chemnitz ist an einer Pflegefachschule und einem Pflegeheim Tuberkulose ausgebrochen. Bislang gibt es zwei Erkrankte und 25 Infizierte.

An einer Pflegefachschule und einem Pflegeheim in Chemnitz gab es einen Tuberkuloseausbruch. Nachdem erst eine Pflegeschülerin an offener Lungentuberkulose erkrankt war, ist nun auch eine enge Kontaktperson betroffen. Sie war bereits zuvor mit Tuberkuloseverdacht in einer Klinik. Wie die Stadtverwaltung von Chemnitz berichtet, leidet sie nach aktuellem Kenntnisstand auch an der ansteckenden Lungentuberkulose und muss behandelt werden.

25 Personen in Chemnitz mit Tuberkulose infiziert

Bei Tuberkulose führt nicht jeder Kontakt mit einem Erkrankten zu einer Infektion. Und auch nicht jede Infektion führt zu einer Erkrankung. Im Zusammenhang mit der ersten Erkrankten wurden bislang 75 Kontaktpersonen in Chemnitz untersucht. Bei einem Drittel wurden Tuberkuloseinfektionen festgestellt. Bei den bisherigen Untersuchungen seien zudem zwei weitere Verdachtsfälle auf Tuberkulose festgestellt worden, so die Stadtverwaltung. Beide sind zur Untersuchung in einem Krankenhaus. Noch sei nicht klar, ob auch diese beiden Personen ansteckend seien.

Alle positiv Getesteten wurden untersucht. Personen mit tuberkuloseverdächtigen Befunden sind im Krankenhaus. Bei den vier Personen, die aktuell im Krankenhaus sind, handelt es sich um Schülerinnen und Schüler der Pflegefachschule.

Alle Kontaktpersonen mit positiven beziehungsweise auffälligen Befunden, die im Pflegebereich arbeiten, müssen sich an Schutzmaßnahmen des Amts für Gesundheit und Prävention halten, bis eine Ansteckungsgefahr ausgeschlossen werden kann. Zu den Maßnahmen gehören Betretungsverbote und das Tragen einer Maske während der Arbeit.

Tuberkulose ist eine der häufigsten Infektionskrankheiten

Tuberkulose ist eine der häufigsten Infektionskrankheiten. Sie überträgt sich durch das Einatmen von infektiösen Tröpfchen von Mensch zu Mensch. Die Bakterien gelangen meist in die Lunge, können aber auch andere Organe befallen. Teilweise bricht die Krankheit erst Jahre nach einer Infektion aus. Etwa die Hälfte der Erkrankten stirbt ohne Behandlung. Tuberkulose ist aber vermeid- und heilbar. Besorgniserregend ist, dass die Erreger zunehmend eine Resistenz gegen die eigentlich erfolgreichen Antibiotika entwickeln.

2021 starben laut einer Statistik der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit etwa 1,6 Millionen Menschen durch Tuberkulose. 2020 waren es 1,5 Millionen und 2019 1,4 Millionen. Die WHO fürchtet, dass der russische Krieg gegen die Ukraine sowie Konflikte in Afrika und im Mittleren Osten die Situation verschärfen könnten. (mit dpa)