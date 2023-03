Deutsche Urlauberin stirbt bei Zusammenstoß mit Touristenbus

Eine 83-jährige deutsche Urlauberin ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in der Türkei ums Leben gekommen. Auch ihr Fahrer überlebte nicht.

Bei einem Unfall in der Türkei wurden am Donnerstag 23 Menschen verletzt. Zwei Menschen starben – eine davon ist eine deutsche Urlauberin. Wie mehrere Medien berichten, prallte ein Touristenbus mit einem Auto zusammen. Die 83-Jährige, die sich in dem Auto befand, und auch der Fahrer des Wagens erlagen ihren schweren Verletzungen.

23 weitere Verletzte werden in Krankenhäusern behandelt. 21 davon seien laut der staatsnahen Nachrichtenagentur Demirören Haber Ajansi deutsche Staatsbürger. Über die Schwere der Verletzungen und das Alter der Personen ist bislang nichts bekannt. Laut RTL sei der Touristenbus am Donnerstagnachmittag auf dem Rückweg von einem Ausflug in der Provinz Denizli gewesen.