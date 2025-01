Hotel brennt in türkischem Skigebiet: Mindestens zehn Menschen tot

Feuer im türkischen Skiresort Kartalkaya – und das zur beliebtesten Winterurlaubs-Zeit mitten in den türkischen Schulferien: Bei einem Feuer in einem Hotel sind in der Provinz Bolu im Nordwesten der Türkei mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Wie Innenminister Ali Yerlikaya auf der Plattform X mitteilt, seien 32 weitere Menschen verletzt worden.

Warum das Feuer in dem Hotel im Skigebiet ausgebrochen ist, dazu gibt es nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu derzeit noch keine genauen Erkenntnisse. Auf den Notfall hin sind 30 Feuerwehrautos und 28 Rettungswagen zum Einsatz ausgerückt.

Feuer in Hotel im türkischen Ski-Resort: Mindestens 10 Menschen tot, 32 weitere verletzt

Bilder zeigten, wie die obersten Stockwerke und das Dach des Hotels brannten. Wie der Sender CNN Türk meldet, erschwert ein starker Wind zusätzlich die Löscharbeiten. Die Einsatzkräfte kämpften am Dienstagmorgen gegen die Flammen.

Der Sender ntv berichtet, die Fassade des Hotels bestehe aus Holz – deshalb habe sich das Feuer besonders schnell ausbreiten können. Auf Videos war zu sehen, wie Menschen in der Nacht versuchten, sich mit aneinander geknüpften Bettlaken selbst aus den Fenstern zu retten.

Brand in Ski-Resort in Türkei: Menschen retten sich mit Bettlaken vor Feuer oder springen

Ein Augenzeuge berichtete der Zeitung Hürriyet, er habe beobachtet, wie Menschen aus dem Fenster gesprungen seien. Durch die starke Rauchentwicklung habe man die Treppen zum Notausgang kaum finden können. Nach dem Bericht der Zeitung war das Hotel voll belegt – 234 Menschen hätten dort übernachtet. In der Türkei sind zurzeit Schulferien. Das Skigebiet Kartalkaya in der Provinz Bolu ist bei Einheimischen beliebt. (mit dpa)