Stundenlang im Auto: Hunderttausende Deutsch-Türken zieht es in den Sommerferien nach Anatolien

Familie Cetinkaya auf der Raststätte in Bulgarien.

Plus Mit Beginn der Sommerferien starten unzählige Deutsch-Türken in Richtung Anatolien. Eine tagelange Urlaubsfahrt über den Balkan. Ist das nicht eine Tortur?

Es liegen bereit: belegte Brote, Cola und Nektarinen. An einer bulgarischen Raststätte macht Familie Erdem aus Wuppertal eine kurze Pause auf ihrem Weg nach Malatya im Osten der Türkei. „Wir sind gestern früh um acht Uhr losgefahren, und jetzt sind wir fast da“, erzählt Familienvater Özgür Erdem. Fast da heißt: „Wir haben noch tausend Kilometer vor uns.“

Der Parkplatz steht voller Autos mit Dachboxen und deutschen Nummernschildern, auf der Grünfläche werden Decken ausgerollt und Kindern etwas Bewegung gegönnt. Mit den Sommerferien ziehen hunderttausende türkischstämmige Deutsche in einer alljährlichen Karawane über den Balkan. Mehr als 100.000 Auslandstürken haben seit Anfang Juni mit ihren Autos die türkische Grenze erreicht; in den kommenden Wochen, wenn unter anderem auch Bayern in die Ferien startet, erwarten die türkischen Behörden hier insgesamt eine Million Menschen.

