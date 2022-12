Türkei

Zuzugstopp sorgt im Rentnerparadies in der Türkei für Aufregung

An einem der Strände soll sogar die ägyptische Königin Kleopatra gebadet haben: Alanya an der türkischen Mittelmeerküste.

Plus Tausende Deutsche sind in die Türkei gezogen, um ihren Ruhestand am Mittelmeer zu genießen. Doch nun hat ihnen die Regierung einen gehörigen Schrecken eingejagt.

Von Susanne Güsten

In „Willis Kneipe“ in Alanya stehen Eisbein und Schweinshaxe mit Sauerkraut auf der Speisekarte, aus dem Lautsprecher dudelt deutsches Radio über die Strandpromenade. Und der Kellner schreibt „Frischer Erdbeerkuchen“ auf eine Tafel, die unter Palmen steht. Das Wetter ist mild, doch die Tische bleiben leer. Viele ihrer Bekannten seien nach Deutschland gereist, um amtliche Stempel und Bestätigungsschreiben für die türkischen Behörden einzuholen, erzählt eine deutsche Anwohnerin, und die anderen, die geblieben sind, seien auch nicht in Feierlaune. Was ist los in dem Badeort an der türkischen Mittelmeerküste?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

