Tumult am Spielfeldrand: Polizei muss bei Amateur-Fußballspiel eingreifen

Tumult am Spielfeldrand

Polizei muss bei Amateur-Fußballspiel eingreifen

Mutmaßlich wegen der Verletzung eines Spielers geraten Zuschauer eines Fußballspiels in Frankfurt dermaßen in Streit, dass Streifenwagen anrücken. Ein 52-Jähriger erleidet eine Platzwunde.
Von dpa
    Die Polizei verhinderte mit größerem Einsatz, dass Streitigkeiten am Rande eines Fußballspiels weiter eskalierten. (Symbolbild)
    Die Polizei verhinderte mit größerem Einsatz, dass Streitigkeiten am Rande eines Fußballspiels weiter eskalierten. (Symbolbild)

    Die handgreifliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Zuschauern eines Amateur-Fußballspiels in Frankfurt hat am Samstagabend einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Die Beamten seien mit einer Vielzahl von Kräften eingeschritten und hätten eine weitere Eskalation unterbinden können, teilte das Polizeipräsidium mit. Anlass für den Streit sei nach aktuellen Erkenntnissen die Verletzung eines Spielers gewesen.

    Laut Polizei wurden mehrere Strafanzeigen aufgenommen, unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung, der Körperverletzung und der gefährlichen Körperverletzung. Unter anderem soll ein 42-jähriger Mann einem 52-Jährigen mit einem Gegenstand eine Platzwunde am Kopf zugefügt haben.

