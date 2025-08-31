Polizei muss bei Amateur-Fußballspiel eingreifen

Die handgreifliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Zuschauern eines Amateur-Fußballspiels in Frankfurt hat am Samstagabend einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Die Beamten seien mit einer Vielzahl von Kräften eingeschritten und hätten eine weitere Eskalation unterbinden können, teilte das Polizeipräsidium mit. Anlass für den Streit sei nach aktuellen Erkenntnissen die Verletzung eines Spielers gewesen.

Laut Polizei wurden mehrere Strafanzeigen aufgenommen, unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung, der Körperverletzung und der gefährlichen Körperverletzung. Unter anderem soll ein 42-jähriger Mann einem 52-Jährigen mit einem Gegenstand eine Platzwunde am Kopf zugefügt haben.