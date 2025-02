Turbo-Diät: 15 Kilo in 3 Wochen abnehmen – kann das gesund sein?

Ob nur ein paar oder gleich mehrere Kilos – wer abnehmen und Gewicht verlieren möchte, muss in der Regel etwas Geduld mitbringen. Im Internet lassen sich zwar verschiedene Methoden finden, wie das Abnehmen besonders schnell gehen soll, gesund ist das allerdings selten. Trends wie die Dschungel-Diät, Protein-Fasten, Abnehmen durch Brennnessel-Kapseln oder Kaulquappen-Wasser versprechen oft mehr, als sie am Ende halten können. Wer wirklich gesund abnehmen und dabei Fett und nicht nur Wasser verlieren möchte, sollte von Zielen, wie acht Kilo in vier Tagen zu verlieren, vermutlich eher absehen.

Ein neuer Trend verspricht mit einer Turbo-Diät ähnlich große Abnehmerfolge: 15 Kilo in drei Wochen. Das Zeitfenster ist hier deutlich größer, der angestrebte Gewichtsverlust im Vergleich kleiner. Heißt das, dass die Turbo-Diät gesund ist und wirklich funktionieren kann?

Übrigens: Ein anderer Trend beim Abnehmen dreht sich um Entengrütze. Zum nächstbesten Ententeich muss man dafür zum Glück aber nicht pilgern.

Abnehmen mit der Turbo-Diät: Kann man 15 Kilo in 3 Wochen verlieren?

Diäten sind oft ein leidiges Thema, das viele Menschen gerne schnell hinter sich bringen würden. Da klingt das Versprechen von Turbo-Diäten überaus verlockend. Realistisch ist das Ziel, 15 Kilo in drei Wochen abzunehmen, laut der Ernährungszeitschrift EatSmarter allerdings nicht. Für einen entsprechenden Gewichtsverlust müssten Turbo-Abnehmwillige insgesamt 105.000 Kilokalorien einsparen. Das kommt bei drei Wochen Diät einem täglichen Kaloriendefizit von 5000 Kilokalorien gleich.

Der tägliche Kalorienverbrauch liegt bei den meisten Menschen weit unter dieser Marke. Laut der Techniker Krankenkasse (TK) verbrauchen Frauen je nach Alter im Durchschnitt zwischen 1600 und 2000 Kilokalorien am Tag, Männer zwischen 2000 und 2500 Kilokalorien. Laut EatSmarter wäre ein Defizit von 5000 Kilokalorien nur durch eine drastische Reduktion der täglichen Kalorienaufnahme sowie den Verzicht auf bestimmte Lebensmittelgruppen oder Makronährstoffe und ein sehr intensives Sportprogramm zu erreichen. Ein solcher Lebenswandel birgt jedoch Risiken. Eine Turbo-Diät ist daher weder praktikabel noch gesund, erklären die Ernährungsexperten des Magazins.

Also: 15 Kilo in drei Wochen abzunehmen ist ein eher unrealistisches Ziel, das allein schon aus gesundheitlichen Gründen nicht verfolgt werden sollte. Doch warum ist das so?

Können Muskelabbau, Nährstoffmangel, Jo-Jo-Effekt und gesundheitliche Risiken auf die Turbo-Diät folgen?

Eine Turbo-Diät soll zwar zu einer schnellen Gewichtsabnahme führen, kann sich aber negativ auf die Gesundheit auswirken. Denn wie die Schweizer Lipoclinic erklärt, kann ein rapider Gewichtsverlust „den Körper stark belasten und zu Nährstoffmangel, Muskelschwund und anderen unerwünschten Nebenwirkungen führen“. Häufige Risiken könnten der Jo-Jo-Effekt, eine Verlangsamung des Stoffwechsels, Gallensteinbildung und Mangelerscheinungen sein. Letztere führen etwa zu Erschöpfung oder Konzentrationsschwierigkeiten.

Was passiert im Körper bei einer Turbo-Diät aber genau? Wenn das Kaloriendefizit sehr hoch ist, greift der Körper laut EatSmarter in der Regel nicht nur auf Fettreserven zurück, sondern auch auf die Muskelmasse. Damit spart der Körper sozusagen Energie ein. Denn Muskeln verbrennen im Ruhezustand mehr Kalorien als Fettgewebe. Je weniger Muskeln vorhanden sind, desto langsamer wird also der Stoffwechsel und desto weniger Kalorien werden im Ruhezustand verbrannt. Um diesen Effekt zu verhindern, sollte bei einer Diät laut EatSmarter eher ein moderates Defizit von maximal 1000 Kilokalorien am Tag und gezieltes Krafttraining angestrebt werden.

Wer außerdem zu wenig isst und sich dabei womöglich noch einseitig ernährt, riskiert einen Vitamin- und Mineralstoffmangel. Häufig entsteht dann ein Mangel an Eisen, Calcium sowie Vitamin B12 und Vitamin D. Das kann zum Beispiel zu Müdigkeit oder einem geschwächten Immunsystem führen.

Bei Crash- oder Turbo-Diäten ist es außerdem oft schwer, das neue Gewicht sowie die veränderten Ess- und Trainingsgewohnheiten beizubehalten. Die verlorenen Pfunde kommen dann oft schneller wieder zurück, als es einem lieb ist. Bekannt ist dieser Effekt als der Jo-Jo-Effekt, der den langfristigen Diät-Erfolg oft verhindert. Auch dieser kann laut EatSmarter mit einer langsamen und kontinuierlichen Diät verhindert werden.

Übrigens: Grünen-Politikerin Ricarda Lang hat genau das geschafft, wovon viele träumen. Sie hat in eigenen Monaten viel Gewicht verloren. Dabei hat sie sich eigenen Aussagen zufolge nicht an Crash- oder Turbo-Diäten gehalten, sondern ihre Gewohnheiten umgestellt.