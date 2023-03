Schwere Turbulenzen: Außerplanmäßige Landung und verletzte Passagiere

Wegen Turbulenzen musste ein Flugzeug der Lufthansa am Mittwoch außerplanmäßig landen. Sieben Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht.

Ein Flugzeug der Lufthansa musste am Mittwochabend (Ortszeit) auf dem Weg aus den USA nach Frankfurt außerplanmäßig landen. Grund waren schwere Turbulenzen. Durch diese seien einzelne Menschen leicht verletzt worden, so ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. Geschulte Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter hätten die betroffenen Passagiere erstversorgt

Die Cockpitcrew von Flug LH469 habe sich dann nach Durchfliegen der Turbulenzen für eine Ausweichlandung auf dem Dulles International Airport in Washington entschieden. Man bedauere die für die Passagiere entstandenen Unannehmlichkeiten.

Turbulenzen bei Lufthansa-Flug: Sieben Menschen im Krankenhaus

Der Grund für die Landung seien sogenannte Clear Air-Turbulenzen gewesen, die ohne sichtbare Wetterphänomene und Vorwarnung auftreten könnten, hieß es weiter. Das Flugzeug sei in Austin im US-Bundesstaat Texas gestartet. 90 Minuten nach dem Abheben sei es in Turbulenzen geraten. Der Flughafenbetreiber – die Metropolitan Washington Airport Authority – und die US-Luftfahrtaufsicht FAA teilten laut US-Medienberichten mit, dass sieben Menschen in Krankenhäuser gebracht worden seien. (mit dpa)

