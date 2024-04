Ryanair-Passagier stirbt wenige Minuten nach Start in Turin

Kurz nach dem Start eines Flugs in Turin klagte ein 33-jähriger Passagier über Übelkeit und verlor das Bewusstsein. Wenig später war er tot.

Ein Flugzeug war gerade von Turin nach Lamezia Terme in Kalabrien abgehoben, als sich ein 33-jähriger Passagier plötzlich unwohl fühlte. Er klagte über Übelkeit und verlor das Bewusstsein. Seine schwangere Frau, die ein paar Reihen hinter ihm saß, bekam nichts davon mit. Doch das Bordpersonal griff zusammen mit zwei Ärzten, die sich unter den Passagieren befanden, ein.

Passagier in Ryanair-Flugzeug stirbt nach Start in Turin

Wie die italienische Tageszeitung Corriere della Sera berichtet, schien der Zustand des 33-Jährigen sofort ernst zu sein. Gegen 11.15 Uhr kehrte das Flugzeug, das sich gerade über Ligurien befand, um und flog zurück nach Turin. Etwa 36 Minuten nach dem Start landete die Maschine wieder an dem Airport und ein weiterer Arzt und eine Krankenschwester kamen an Bord. Sie versuchten, den Mann wiederzubeleben – jedoch ohne Erfolg. Seine Frau erfuhr wenige Minuten später von seinem Tod, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Turiner Staatsanwaltschaft hat inzwischen eine Untersuchung des Falls eingeleitet. Offenbar handelte es sich um keine Straftat. Die Staatsanwaltschaft hat eine Autopsie angeordnet, um die Todesursache des 33-Jährigen zu ermitteln. Laut Corriere della Sera werde derzeit vermutet, dass der Mann nach einem Herzinfarkt gestorben ist.

Passagier stirbt im vergangenen auf Flug nach Madrid

Im Oktober 2023 starb ein 67-jähriger Passagier an Bord eines Flugzeugs der ägyptischen Chartergesellschaft AMC Airlines von Kairo nach Madrid. Die Maschine ist auf Mallorca zwischengelandet, damit ein Bestatter die Leiche abtransportieren konnte. Woran der Portugiese gestorben ist, war unklar. Nach einer längeren Wartezeit am Flughafen Son Sant Joan konnten die Passagiere des Fluges AMV1583 die Maschine wieder betreten und ihre Reise nach Madrid fortsetzen.