TV: Diese ARD-Kultserie bekommt eigenen Sender

Fans einer ehemaligen Kultserie in der ARD dürfen sich freuen, denn alle Folgen sind nun in einem eigenen Kanal zu sehen - rund um die Uhr und kostenlos.

Es gibt Abende, da zappt man gelangweilt durch die TV-Programme, weil nichts spannendes dabei ist, und dann gibt es Abende, da sitzt man voller Erwartung vor dem Fernseher, weil die Lieblingsserie endlich wieder läuft. Der Nachteil: Oftmals kommt nur eine Folge und bis zur nächsten vergehen wieder schier unendlich lange Tage. Nicht so für eine bestimmte Kultserie in der ARD, denn diese hat nun einen eigenen Kanal.

ARD-Kultserie bekommen eigenen Sender

Fans aufgepasst: Die Kultserie "Familie Dr. Kleist" ist nun dauerhaft im TV zu sehen, den die Serie läuft nun auf einem eigenen Sender. Laut digitalfernsehen.de ist Sendung seit dem 15. April 2024 bei Pluto TV zu sehen. Der Sender gehört zum Streaminganbieter Paramount Global. Die Länge er einzelnen Folgen variiert, dauert aber jeweils maximal 60 Minuten.

Die erste Folge von "Familie Dr. Kleist" lief am 13. April 2004 in der ARD und lockte bis 2020 mehrere Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Insgesamt liefen 129 Folgen, in denen sich alles um den Internisten Christian Kleist und seine Familie dreht.

Gespielt wird der Arzt von Schauspieler Francis Fulton-Smith. Zusammen mit seiner Frau Susanne, die in der Serie ebenfalls Ärztin ist, dann aber bei einem tragischen Autounfall stirbt, hat Dr. Kleist zwei Kinder, Lisa und Peter, genannt Piwi. Nach dem Tod zieht die Familie zu Onkel Johannes nach Eisenach und beginnt dort ein neues Leben. Für Dr. Kleist wartet dort auch eine neue Liebe.

Die insgesamt neun Staffeln können nun rund um die Uhr auf Pluto TV angesehen werden und Fans können in Erinnerungen schwelgen.

Übrigens: Die Kultserie "Pumuckl" ist wieder im TV zu sehen - Nostalgie vorprogrammiert. Allerdings laufen nicht die alten Folgen mit dem Meister Eder, sondern neu gedrehte mit seinem Neffen.

