RTL-Serie «Alles was zählt»: 54.000 Haarklemmen in 18 Jahren

18 Jahre Intrigen, Liebesgeschichten - und ganz schön viel Verschleiß am Set: Die RTL-Vorabendserie «Alles was zählt» (AWZ) feiert am 4. September Geburtstag. Seit nun schon mehr als 4.500 Folgen laufen die Machtspiele des Essener Steinkamp-Clans mit vielen Dramen auf und neben der Eisfläche. Die Maske am Dreh-Set nahm das Jubiläum zum Anlass für eine Zwischenbilanz.

Die beachtlichen Zahlen: Seit Drehstart wurden laut RTL 216.000 Wattestäbchen, 54.000 Haarklemmen, 2.580 Lippenstifte, 32 Kilogramm Puder und immerhin 42 Liter Kunstblut verbraucht. Kein Wunder also, dass da auch 39.600 Packungen Kosmetiktücher nötig waren.

Tatjana Clasing blickt auf 2.135 Drehtage zurück

Drei Schauspieler sind seit der ersten AWZ-Folge vom 4. September 2006 dabei: Tatjana Clasing (Simone Steinkamp), Silvan Pierre-Leirich (Richard Steinkamp) und in einer Nebenrolle Ingeborg Brings (Renate Scholz).

«Ich habe in dieser Zeit so unglaublich viel gelernt! Über meinen Beruf, über Menschen, über Geschichten, die das Leben schreibt, über Freundschaften, über Teamwork und Crewlove», sagte Clasing. Die 60-Jährige kann laut Angaben des Senders auf insgesamt 2.135 Drehtage zurückblicken. «Es gab Momente, in denen ich kräftemäßig an meine Grenzen kam. Vom Acker wollte ich mich deswegen aber nicht machen. Eine Verschnaufpause habe ich mir manchmal schon gewünscht.»