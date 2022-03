Ein Neuer für den "Alten": Thomas Heinze ersetzt Jan-Gregor Kremp

Kaum eine Krimiserie steht so für Beständigkeit wie "Der Alte" im ZDF. Fast ein Wunder also, dass sich jetzt etwas ändert. Alles fing mit Siegfried Lowitz an.

Der Trendforscher Mark Morrison sagt: Gerade in Zeiten, in denen sich sehr vieles sehr schnell ändert, sei der Wunsch der Leute nach Beständigkeit groß. Das sei etwas sehr Menschliches und schon immer so gewesen. Insofern ist es eine schlechte Nachricht, wenn man an dieser Stelle mitteilt, dass Jan-Gregor Kremp nach zehn Jahren seine Hauptrolle in der beliebten Krimiserie „Der Alte“ niederlegt.

Sein Nachfolger ist schon bekannt: Der Schauspieler Thomas Heinze soll es machen. Das ZDF hat dies gerade bekannt gegeben. Vereinbart wurde, dass die letzten Episoden mit Kremp bis zum Frühjahr 2023 ausgestrahlt werden. Ab Sommer 2022 werden die neuen Folgen gedreht.

Dass sich beim „Alten“ etwas in der Hauptrolle tut, ist relativ ungewöhnlich. Denn die Krimiserie, die 1977 erstmals über bundesdeutsche Bildschirme flimmerte, ist geradezu ein Symbol für deutsche TV-Unterhaltungskonstanz. Gewechselt wird nicht viel häufiger als im Kanzleramt.

Siegfried Lowitz war der erste Kommissar in "Der Alte"

So leitete in den ersten 100 der bislang weit über 400 Folgen Erwin Köster, gespielt vom unvergessenen Siegfried Lowitz, die Mordkommission II im Münchner Polizeipräsidium. Unterstützt wurde er damals noch von seinen Assistenten Gerd Heymann (Michael Ande) und Martin Brenner (Jan Hendriks). Auch Rolf Schimpf, der 222 Folgen lang die Rolle bekleidete, hat sich im Gedächtnis der Fernsehzuschauer eingebrannt. Walter Kreye und Jan-Gregor Kremp leiteten in der Folge die Münchner Mordkommission.

In den ersten 100 der bislang weit über 400 Folgen leitete Erwin Köster, gespielt vom unvergessenen Siegfried Lowitz, die Mordkommission II im Münchner Polizeipräsidium. Foto: Ursula Düren, dpa (Archivbild)

„Nach zehn Jahren ,Der Alte‘ ist die Zeit gekommen, auch mal an eine Veränderung zu denken – zumal die sechzig in greifbare Nähe rückt“, begründet Kremp seine Entscheidung aufzuhören. Beim ZDF heißt es dazu: „In seiner Rolle hat Jan-Gregor Kremp unvergessliche, tiefgründige, spannende, humorvolle und warmherzige Momente geschaffen.“ Was man halt so sagt, wenn man sich gegenseitig nicht wehtun will, weil man im Guten auseinandergegangen ist.

Lesen Sie dazu auch

Der Nachfolger wird mit Vorschusslorbeeren überschüttet: „Wir sind besonders glücklich, mit Thomas Heinze eine Schauspielerpersönlichkeit gewonnen zu haben, mit der wir die Tradition einer charakterstarken zentralen Ermittlerfigur fortsetzen können.“ In der Tat gehört der Berliner zu den renommierten und gefragten Schauspielern der Republik. Man hat ihn allerdings noch in Rollen des jungen Liebhabers in Erinnerung. Nun soll er also „Der Alte“ sein.

Er war der letzte "Alte": Jan-Gregor Kremp. Foto: Stefan Sauer, dpa

Heinze ist Sohn eines Amerikaners und wuchs in den USA auf. Nach einigen 90er-Jahre-Komödien wie „Allein unter Frauen“ stand er auch in vielen Krimis vor der Kamera, unter anderem in der Thrillerserie „Blochin“, bei der „Soko Leipzig“ oder dem „Tatort“.

Privat ist Heinze nach einer langjährigen Beziehung mit der Schauspielerin Nina Kronjäger bereits seit 2002 mit der Radiomoderatorin Jackie Brown liiert. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, sind aber nicht verheiratet.