Dunja Hayali kehrt zurück zu den Wurzeln und moderiert das "Heute Journal"

Dunja Hayali ist die Allzweckmoderatorin im Zweiten. Ab Februar verstärkt sie nun auch das Moderationsteam des „Heute Journal“, der beliebten Nachrichtensendung im ZDF.

Sie ist das bekannteste Gesicht einer Moderatorin mit Migrationshintergrund im deutschen Fernsehen. Dunja Hayali hat den Begriff gegenüber Medienvertretern früher mal umgedreht und nannte das ein wenig provokativ „Migrationsvordergrund“. Man werde schnell auf eine Herkunft reduziert, die bei der journalistischen Arbeit meist keine Rolle spielt, manchmal aber hilfreich sein kann, sagt sie.

Ihrer Karriere hat es jedenfalls nicht geschadet, auch wenn Dunja Hayali durchaus polarisiert und Zeiten erlebte, in denen sie gerade aus rechtsextremen Kreisen wegen ihrer klaren politischen Positionierung ungezählte Hassmails und -briefe bekam und vermutlich noch erhält. Denn sie plädiert seit Jahren für mehr Toleranz im Umgang mit widerstreitenden Meinungen und verurteilt den Hass in der öffentlichen Debatte – gerade auch jenen, der gegen den Journalismus gerichtet ist. Vor politischen Konfrontationen hat die gebürtige Westfälin ebenso wenig Scheu wie vor Themen aus ihrem privaten Erfahrungsschatz.

Hayali wird ab Februar beim "Heute Journal" zu sehen sein

Von Senderseite hat sie, zumindest von außen betrachtet, volle Unterstützung. Das spiegelt sich auch in der Tatsache wider, dass sie ab Februar das Moderationsteam des „Heute Journal“ verstärken wird. „Die besten Köpfe sollen unser Flaggschiff präsentieren und profilieren – jede und jeder mit dem eigenen Charakter, aber alle mit höchster journalistischer Erfahrung, Kompetenz und Unabhängigkeit“, betont ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten. Das kann Hayali als großes Kompliment werten.

Neben ihr werden die Zuschauerinnen und Zuschauer übrigens im „Heute Journal“ weiter Marietta Slomka und Christian Sievers sehen. Daneben begrüßt Anne Gellinek mehrmals im Jahr das Publikum. Hayali soll rund 40 Mal im Jahr durch die Sendung führen.

Auch ihre Sportkompetenz bringt Hayali ins ZDF-Programm ein

Allerdings wird die 48-Jährige mit den irakisch-syrischen Wurzeln (ihre Mutter ist chaldäisch-katholische Christin, ihr Vater ist syrisch-orthodoxer Christ, sie selbst ist aus der Kirche ausgetreten) auch weiterhin wie gewohnt das „ZDF-Morgenmagazin“ moderieren. Seit mehr als 15 Jahren informiert sie die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Start in den Tag. Zusammen mit Mitri Sirin präsentiert sie die Sendung wieder in der Woche ab Montag, 6. Februar, von 7 bis 9 Uhr. Und ihre Sportkompetenz bringt sie am Samstag, 4. Februar, ab 23 Uhr ins ZDF-Programm ein. Dann moderiert sie „Das aktuelle Sportstudio“.

Die Frau mit der auffälligen gelgestylten Kurzhaarfrisur sagt selbst zu ihrem neuen Job: „Ich freue mich darauf, dorthin zurückzukehren, wo für mich im ZDF alles angefangen hat, und das Team rund um Marietta, Christian und Anne zu ergänzen.“ Tatsächlich bringt Hayali Erfahrung im „Heute Journal“ für die neue Aufgabe mit: Von 2007 bis 2010 war sie bereits als Co-Moderatorin dabei. Zum Fernsehen kam Hayali übrigens nach dem Studium an der Deutschen Sporthochschule in Köln übers Radio und dem Sender Deutsche Welle.

Privat hat sich die Hundeliebhaberin bereits vor 15 Jahren als lesbisch geoutet. Wem aber aktuell ihr Herz gehört, dazu hat sie sich bisher nicht öffentlich geäußert.