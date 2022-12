TV-Programm am 1. Weihnachtsfeiertag: TV-Tipps zu Weihnachten

TV-Programm am 1. Weihnachtsfeiertag: Wir liefern Ihnen Infos über Filme und Shows im Fernsehprogramm.

Auch am 1. Weihnachtsfeiertag grüßt natürlich das Murmeltier, und zwar täglich. Und für wen waren noch mal die drei Haselnüsse? Wie jedes Jahr überbieten sich unsere TV-Sender beim Abspielen von Blockbustern. Wir haben uns für Sie umgeschaut und liefern Ihnen eine breit gefächerte Auswahl, die natürlich nicht den geringsten Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

Fernsehprogramm am 1. Weihnachtsfeiertag 2022: Morgen und Vormittag

Und täglich grüßt das Murmeltier (Vox, 5.10 Uhr)

Witziger Klassiker: Der Wettermoderator Phil Connors ist in einer Zeitschleife gefangen und glaubt, jeden Tag denselben Tag erneut zu erleben.

Garfield - Der Film (RTL II, 5.30 Uhr)

Kater Garfield geniesst einen geruhsamen Alltag. Bis sein Besitzer sich in eine Tierärztin verliebt, die ausgerechnet einen Hund anschleppt.

Der Grinch (Vox, 6.55 Uhr und RTL, 11.25 Uhr)

Der Grinch ist ein grünes Wesen, das den Bewohnern von Whoville das Weihnachtsfest vermiesen möchte. Aber keine Angst: Es geht gut aus.

Die Braut, die sich nicht traut (Vox, 8.55 Uhr)

Maggie hat schon dreimal vor dem Traualtar das Weite gesucht. Führt ein weiterer Versuch endlich zu einer Ehe?

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (ARD, 11.05 Uhr)

Viele halten das Märchen von dem armen Mädchen, dem Prinzen und der bösen Stiefmutter für den Weihnachtsfilm schlechthin. Aber was ist mit dem Kleinen Lord?

Sister Act - Eine himmlische Karriere (Sat.1, 11.40 Uhr)

Nachtclub-Sängerin Deloris muss sich vor ihrem rachsüchtigen Freund verstecken und landet ausgerechnet in einem Kloster. Dort führt sie die Pop-Musik ein und rettet die Nonnen vor der Pleite.

TV-Tipps für den 25. Dezember 2022: Nachmittag

ALWINN!!! und die Chipmunks (Super RTL, 14.10 Uhr)

Alivin, Simon und Theodore sorgen für Chaos und Spaß: Der Schulgarten / Die Schatzsuche / Nur etwas Ruhe und Frieden / Das Zwischenzeugnis.

Sissi (ARD, 15.45 Uhr)

Die vielverfilmte Kaiserin Elisabeth von Österreich: Mit diesem Klassiker wurde Romy Schneider ein Klischee übergestülpt, das sie zeitlebens nicht mehr loswurde.

Edgar-Wallace-Thementag (RTLNitro von 16.45 Uhr bis in die späte Nacht)

Walllace satt: Der rote Kreis / Die Gruft mit dem Rätselschloss / Die seltsame Gräfin / Der unheimliche Mönch / Das Verrätertor.

Kevin - Allein zu Haus (Sat.1, 17.55)

Er hat unzählige Vornamen-Träger ins Verderben gestürzt, aber sein Film ist Klasse: Pfiffiger Knabe trickst Einbrecher aus.

Sie nannten ihn Mücke (Kabel 1, 18.10 Uhr)

Bud Spencer mal ohne Terrence Hill, dafür mit "Seewolf" Raimund Harmstorf. Bud ist "Mücke" - ein Fischer aus Neapel, der durch die Kollision mit einem U-Boot in persönliche Turbulenzen gerät.

Tom und Jerry (Super RTL, 18.35 Uhr)

Ein spektakuläres Trickfilm-Feuerwerk für die Fans von Katz' und Maus: Alle Mäuse lieben Tom / Tom muss Wache schieben / Mit Tom geht‘s bergab / Tom und der liebe Nachbar / Tom und die Penthouse Maus / Tom und ich und der Goldfisch / Die gute Fee / Tom als Ölsardine.

Shows und Filme am 1. Weihnachtsfeiertag: Der Abend

Als Hitler das rosa Kaninchen stahl (ARD, 20.15 Uhr)

Als die Nazis ihren Vater, einen jüdischen Publizisten, verhaften wollen, muss die neunjährige Anna Kemper mit ihrer Familie fliehen. Dabei muss sie ausgerechnet ihr Lieblingsspielzeug zurücklassen - ein rosarotes Plüschkaninchen.

Dalli Dalli - die Weihnachstsshow (ZDF, 20.15 Uhr)

Johannes B. Kerner greift den populären Klassiker von Hans Rosenthal auf und gibt seinen prominenten Gästen das berühmte Startsignal.

Pretty Woman (Vox, 20.15 Uhr)

Taschentücher raus! Prostituierte angelt sich Milliardär - Richard Gere war 1990 schon ein Star, Julia Roberts schaffte mit dem herrlichen Herz-Schmerz-Streifen den Durchbruch zu einer Bilderbuch-Karriere.

Tod auf dem Nil (Tele5, 20.15 Uhr)

Einer von Agatha Christies Blockbustern - jeder der Passagiere auf dem Nil-Dampfer hat ein schlüssiges Mord-Motiv. Aber wer war es? Der belgische Meisterdetektiv Hercule Poirot findet es heraus.

TV-Programm am 25.12.2022: Was läuft in der Nacht?

Donna Leon - Das goldene Ei (ARD, 22.05 Uhr)

Ana Canvenella ist fest davon überzeigt, dass sie ihrem behinderten Sohn beim Selbstmord geholfen hat, obwohl das für sie als gläubige Katholikin eine Todsünde ist. Commissario Brunetti (in diesem Fall Uwe Kockisch) glaubt nicht an eine derart simple Erklärung.

Zweiohrküken (sixx, 22.20 Uhr)

Bei Anna und Lido kehrt nach zweijähriger Beziehung der graue Alltag ein. Ihr stinkt sein Macho-Gehabe - er stellt frustriert fest, dass die Leidenschaft den Bach runter ist.

Nachts im Museum - Das geheimnisvolle Grabmal (Sat.1, 22.40 Uhr)

Ben Stiller führt in dieser Komödie eine Exkursion der besonderen Art an - im Londoner Britischen Museum möchte die Truppe herausfinden, weshalb eine Party von plötzlich zum Leben erwachten Exponaten im New Yorker Naturkunde-Museum aus dem Ruder gelaufen ist.