Fernsehprogramm am 1. Weihnachtstag 2021: TV-Tipps für Filme und Shows

Welche Filme und Klassiker gibt es heute am 1. Weihnachtsfeiertag im TV-Programm zu sehen? Wir haben TV-Tipps für Show-, Film- und Serien-Highlights am 1. Weihnachtsfeiertag für Sie.

Wie immer gibt es zu Weihnachten neben den Weihnachtsklassikern auch zahlreiche TV-Highlights und Hollywood-Blockbuster im TV zu sehen. In diesem Artikel haben wir TV-Tipps zu den Shows, Filmen und Serien für Sie, die sich am 1. Weihnachtsfeiertag 2021 besonders lohnen.

Fernsehprogramm am 1. Weihnachtsfeiertag: Morgen und Vormittag

The Lego Movie 2 (06.40 Uhr, ProSieben): Nach dem Erfolg des ersten Teils kehrt Held Emmet als Hauptfigur mit einer neuen Mission zurück. In der nun trostlosen Lego-Welt macht er sich auf seine Freunde zu retten und die erzwungene Heirat zwischen Batman und der Alien-Königin zu verhindern.

Der Grinch (07.30 Uhr, Vox): Über dem idyllischen Städtchen Whoville wohnt der griesgrämige Grinch, der nichts mehr hasst als die fröhlichen Bewohner des Ortes, die sich auf Weihnachten freuen. Jim Carrey übernimmt die Hauptrolle in dem Weihnachtsfilm für Jung und Alt.

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (09.55 Uhr, ARD): Auch am 1. Weihnachtsfeiertag ist der Weihnachtsklassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" im TV zu sehen. Der 1973 gedrehte Kultfilm basiert auf dem gleichnamigen Märchen von Božena Němcová und Aschenputtel von den Gebrüdern Grimm.

Transformers - Die Rache (10.55 Uhr, ProSieben): Im zweiten Teil der Neuauflage der Transformers-Filme von Michael Bay muss ein weiteres Mal Sam Witwicky (gespielt von Shia LaBeouf) die Welt retten. Zur Seite stehen ihm dabei seine Freundin Mikaela und natürlich Optimus Prime und seine Transformer.

TV-Tipps für den 25. Dezember 2021: Nachmittag

Ratatouille (14.50 Uhr, RTL): Der Animationsfilm dreht sich um die Ratte Remy, die davon träumt, eines Tages ein berühmter Küchenchef zu sein, und den völlig überforderten Nachwuchskoch Linguini, dem in der Küche nichts zu gelingen scheint. Gemeinsam begeistert das ungewöhnliche Team Gäste und Kritiker und verhilft dem Restaurant zu einem ausgezeichneten Ruf.

Sissi (15.25 Uhr, ARD): Die Filmreihe "Sissi" aus den 50er Jahren gehört mittlerweile zu den absoluten Weihnachtsklassikern. Der Film erzählt die Geschichte der frühen Jahre von Kaiserin Elisabeth. Gespielt wird die junge Kaiserin von Romy Schneider.

Avengers: Endgame (16.40 Uhr, ProSieben): Das Finale der Avengers Filmreihe und der Höhepunkt des Marvel Cinematic Universe. Die Avengers müssen nach dem Ereignissen von "Inifinty War" mit den Konsequenzen der Dezimierung durch Thanos leben, die das ganze Universum ins Chaos gestürzt hat. Gemeinsam versuchen die übrig gebliebenen den Verlauf der Geschichte zu ändern.

Der König der Löwen (17.00 Uhr, RTL): Die Geschichte des jungen Löwen-Prinzen Simba gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Disney-Animationen aller Zeiten. Eine Geschichte über Verrat und Freundschaft vor dem Hintergrund der afrikanischen Tierwelt.

Sissi, die junge Kaiserin (17.10 Uhr, ARD): Gleich im Anschluss an den ersten Teil der Trilogie gibt es auch schon die Fortsetzung zu sehen. Im Film wird sich Kaiserin Elisabeth zunehmend darüber bewusst, wie einengend das Leben auf Schloss Schönbrunn und das spanische Hofzeremoniell sein können.

Kevin - Allein zu Haus (17.50 Uhr, Sat.1): Die Komödie "Kevin - Allein zu Haus" um den jungen Kevin, der sein Haus vor zwei Ganoven verteidigen muss, gehört seit vielen Jahren zum festen Programm an Weihnachten. Teil 2 der Reihe gibt es um 20.15 Uhr ebenfalls auf Sat.1 zu sehen.

Shows und Filme am 1. Weihnachtsfeiertag: Heute Abend

Die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (20.10 Uhr, ARD): Die Traditionelle Weihnachtsansprache wird auch dieses Jahr im Ersten übertragen.

Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen (20.15 Uhr, ProSieben): In der Fortsetzung von "Phantastische Tierwesen" macht sich der Magizoologe Newt Scamander auf den Wunsch von Albus Dumbledor auf nach Frankreich, um dort den totgeglaubten Credence Barebone zu suchen zu zu beschützen - denn auch der böse Zauberer Grindelwald ist hinter ihm her.

Kevin - Allein in New York (20.15 Uhr, Sat.1): In der Fortsetzung des Weihnachtsklassikers ist Kevin nicht allein zu Hause, sondern allein in der Stadt, die niemals schläft. Auch dort versucht er mit Fallen und Tricks den Gaunern aus dem ersten Teil einen Strich durch die Rechnung zu machen.

Pretty Woman (20.15 Uhr, Vox): Der Geschäftsmann Edward Lewis verliebt sich bei einer Geschäftsreise nach Los Angeles in das Callgirl Vivian. Sie beginnt langsam in der High Society aufzusteigen und hat mit ihrem natürlichen Charme Erfolg. Hat ihre Liebe eine Chance?

Dalli Dalli - die Weihnachtsshow (20.15 Uhr, ZDF): Nach dem Erfolg der Jubiläumsshow von "Dalli, Dalli" gibt es nun ein weiteres Survival des TV-Klassikers - diesmal mit Weihnachtsmotto. Präsentiert wird die Sendung von Johannes B. Kerner.

TV-Programm am 25.12.2021: Nacht

Miss Marple: 16 Uhr 50 ab Paddington (22.25 Uhr, Kabel 1): Miss Marple lässt natürlich auch auf Reisen ihren Spürsinn nicht zu Hause: Auf einer Zugreise beobachtet sie in einem vorbeifahrenden Zug einen brutalen Mord. Die Polizei kann jedoch keine Leiche finden. Sie macht sich daran, den geheimnisvollen Mord aufzuklären.

The Wolf of Wall Street (22.40 Uhr, Vox): Die starbesetzte Filmbiographie von Martin Scorsese basiert auf dem Leben des Börsenmaklers Jordan Belfort, der sich in den 80er Jahren schnell an der Börse einen Namen macht. Den dazu gehörenden Versuchungen wie Macht, Frauen und Drogen kann er nur schwer widerstehen.

Die Geister, die ich rief (22.45 Uhr, Sat.1): In dem Weihnachtsklassiker "Die Geister, die ich rief" mit Bill Murray wird der Medienmogul Frank Cross von den Weihnachtsgeistern der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft besucht, die ihm zeigen wie sich seine menschenfeindlichen und skrupellosen Machenschaften auf seine Mitmenschen auswirken.

John Wick (23.00 Uhr, ProSieben): In dem Action-Film mit Matrix-Star Keanu Reeves geht ein ehemaliger Auftragskiller auf einen tödlichen Rachefeldzug, nachdem Mafia Gangster seinen Hund getötet haben. Er war das letzte Geschenk seiner Frau gewesen, die er durch Krebs verloren hatte.

