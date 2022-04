TV-Programm am Ostermontag 2022: Tipps für Filme und Shows im Fernsehen

TV-Programm am Ostermontag 2022: Was läuft am 18. April 2022 im TV? Hier bekommen Sie Tipps, welche TV-Highlights am Vormittag, Mittag, Nachmittag, Abend und in der Nacht sehenswert sind.

Die Osterfeiertage erstrecken sich in diesem Jahr im Zeitraum vom 15. bis zum 18. April und sind damit vergleichsweise spät im Kalender gelegen. Wie jedes Jahr gibt es aber auch an Ostern 2022 wieder ein umfangreiches und bunt gemischtes Programm im Fernsehen.

Am Ostermontag, dem 18. April 2022, erwarten die Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer diverse Highlights und zahlreiche Klassiker im TV. So finden sich an diesem Tag nicht nur viele namhafte Spielfilme im Fernsehen, sondern auch einige Erstausstrahlungen.

In diesem Artikel haben wir Ihnen ausgesuchte Programmhighlights am Morgen und Vormittag, am Mittag und Nachmittag sowie am Abend und in der Nacht zusammengestellt, damit Sie wissen, bei welchen TV-Sendern sich das Reinschauen am Ostermontag wirklich lohnt.

Video: SAT.1

TV-Programm am Ostermontag 2022: Das läuft am Morgen und am Vormittag

"Ice Age" (07.40 Uhr, RTL): Der Animationsfilm erzählt die Geschichte des Mammuts Manfred und des Faultiers, die zu Beginn der Eiszeit ein Menschenbaby finden. Die beiden machen es fortan zu ihrer Aufgabe, das kleine Wesen zu seiner Familie zurückzubringen.

"Tintenherz" (9.35 Uhr, Sat.1): Mo ließt seiner Frau aus dem Roman "Tintenherz" vor und erweckt dadurch obskure Gestalten zum Leben, die seine Frau in die mittelalterliche Welt des Buchs entführen. Bei seinen verzweifelten Versuchen, sie zurückzuholen, wird Mo unter anderem von seiner Tochter unterstützt.

"Eragon - Das Vermächtnis der Drachenreiter" (11.25 Uhr, Sat.1): Der Fantasyfilm stammt aus dem Jahr 2006. Der Bauernjunge Eragon muss sich nach dem Fund eines Dracheneis überraschenderweise gegen ein böses Regime auflehnen.

Lesen Sie dazu auch

TV-Tipps für den Ostermontag 2022: Sehenswertes am Mittag und am Nachmittag

"Harry Potter und der Orden des Phönix" (13.30 Uhr, Sat.1): Im fünften Film der "Harry Potter"-Saga häufen sich die Anzeichen dafür, dass eine Rückkehr von Lord Voldemort bevorstehen könnte. Harry Potter und seine Freunde versuchen sich mit allen Mitteln für den Kampf gegen den Bösewicht zu wappnen.

"Leuchten der Erinnerung" (16.30 Uhr, ZDF): Mit einem etwas älteren Wohnmobil brechen Ella und John zu einem Roadtrip entlang der Ostküste Amerikas auf. Ihre Kinder waren strikt dagegen, denn John leidet an Demenz, und Ella hat mit Krebs zu kämpfen. Die beiden Senioren lassen sich dennoch nicht ausbremsen und stürzen sich ins Abenteuer ihres Lebens.

Fernsehprogramm am Ostermontag: Das sind ausgewählte Highlights am Abend und in der Nacht

"Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern" (19.05 Uhr, RTL): In dem Format stellt Moderatorin Inka Bause alle Bauern vor, die bei der 18. Staffel von "Bauer sucht Frau" mit dabei sind. Im Anschluss an die Sendung können sich Interessierte bei dem TV-Sender melden und die Landwirte wählen schließlich aus, welche Singles sie zu sich auf den Hof einladen.

"Jojo Rabbit" (20.15 Uhr, ProSieben): In der Zweiten-Weltkrieg-Satire wird das gesamte Weltbild des einsamen deutschen Jungen Jojo durcheinandergebracht, als er mitbekommt, dass seine Mutter ein jüdisches Mädchen in ihrem Haus versteckt hält.

"Tatort: Finsternis" (20.15 Uhr, ARD): Das Psycho-Horror-Drama aus dem Jahr 2022 stammt von Autorin und Regisseurin Petra Lüschow und spielt in Frankfurt. Ein junges Paar will in einem nächtlichen Waldstück eine Leiche samt Mörder gesehen haben. Die beiden haben sogar ein Handyfoto als Beweis. Die Kommissare Janneke und Brix ermitteln.

"James Bond 007: Spectre" (22.30 Uhr, ProSieben): Eine ominöse Nachricht aus seiner Vergangenheit bringt den Agenten auf die Fährte einer zwielichtigen Organisation. Während seine Chefin M damit beschäftigt ist, politische Mächte zu bekämpfen, schafft es Bond eine Täuschung nach der anderen ans Licht zu bringen und enthüllt so die Wahrheit, die hinter SPECTRE steckt.