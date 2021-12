TV-Programm an Neujahr 2022: Tipps für Filme und Shows

Zu Neujahr 2022 sind wieder viele Filme und Shows im TV zu sehen. Wir stellen Ihnen das TV-Programm am 1.1.22 vor.

Wie sieht das TV-Programm an Neujahr 2022 aus? In diesem Artikel finden Sie Tipps für Filme und Shows am 1. Januar, die sich lohnen könnten.

Neujahr 2022: TV-Programm in der Nacht

Die ultimative Chart-Show (00.10 Uhr, RTL): Nachdem der erste Teil der Sendung am Silvesterabend 2021 begonnen hat, geht er nach einer kleinen Null-Uhr-Pause zum Jahreswechsel mit dem zweiten Teil weiter und sorgt für musikalische Unterhaltung.

Geh aufs Ganze! (00.30 Uhr, Sat.1): Die beliebte Gameshow, in der es darum geht, die verschiedensten Preise von unterschiedlichem Wert zu gewinnen - oder mit dem Trostpreis nach Hause zu gehen - beginnt am 31.12.21 und wird nach Mitternacht bis in den frühen Morgen fortgesetzt.

Kill the Boss (00.05, ProSieben): Drei Angestellte leiden unter ihren Chefs, die ganz unterschiedliche Probleme zu haben scheinen: Sexsucht, Tyrannei und Psychopathie. Um diesen Horror nicht länger ertragen zu müssen, tun sich die drei zusammen und hecken einen Plan aus: Sie wollen ihre Bosse ermorden.

1. Januar 2022: Fernsehprogramm am Morgen und Vormittag

A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando (7.40 Uhr, Sat.1): Der letzte Teil der "Toy Story"-Reihe darf im Neujahrsprogramm nicht fehlen. Woody und Forky wurden durch einen Unfall von ihrer Familie getrennt und machen sich nun zurück auf den Weg zu ihr. Dabei treffen sie auf Woodys Freundin Porzellinchen.

Du, neben mir (9.15 Uhr, Vox): Maddy hat eine sehr schlimme Krankheit und darf deshalb nicht aus dem Haus, nie. So steht sie ständig vor dem Fenster und sieht hinaus. Und so entdeckt sie eines Tages den neuen Nachbarsjungen Olly und es kommt wie es kommen muss: Sie verlieben sich. Wird ihre Liebe Maddys Leben in Gefahr bringen?

Date Night - Gangster für eine Nacht (10.05, RTL): Phil und Claire Foster haben eigentlich ein sehr schönes, entspanntes Leben und besser könnte es nicht laufen. Doch als der Alltag sie einholt und ihre Freunde sich scheiden lassen, müssen sie ihre Ehe noch einmal überdenken. Doch sie beschließen, zu kämpfen.

Neujahr 2022: Fernsehprogramm am Mittag und Nachmittag

Die Schöne und das Biest (12.10 Uhr, Sat.1): Das beliebte Disney-Märchen neu verfilmt mit Emma Watson in der Hauptrolle. Als das Biest ihren Vater gefangen nimmt, tauscht Belle ihr Leben gegen das seine und ist gezwungen, den Rest ihres Lebens in dem verfluchten Schloss zu leben. Doch schon bald scheint sie dort Freunde finden und das Biest scheint auch nicht so schlimm zu sein, wie es scheint.

Dr. Dolittle (15.30 Uhr, RTL): Dr. Dolittle kann mit Tieren sprechen - eine Tatsache, die er Jahre lang verdrängt hat. Als er jedoch einen Hund anfährt, kommt seine Gabe aber zu ihm zurück. Die Menschen um ihn herum halten ihn schnell für verrückt, doch die Tierwelt blüht förmlich auf. Ein Tier mit einem Leiden nach dem anderen kommt in seine Praxis.

Zahnfee auf Bewährung (16.30 Uhr, Vox): Der Eishockeyspieler Derek hat einen ganz besonderen Spitznamen: Zahnfee. Das allerdings deshalb, weil er dafür bekannt ist, seinen Gegenspielern die Zähne auszuschlagen. Als er - aus dem Eishockey verstoßen - einem kleinen Mädchen erzählen will, dass es die Zahnfee gar nicht gibt, nimmt das Schicksal seinen Lauf: Er wird von höheren Kräften zur Oberfee berufen und muss nun zwei Wochen lang Strafarbeit als Zahnfee ableisten.

Diese Filme laufen am Abend und in der Nacht des 1. Januar 2022

Terminator: Dark Fate (20.15 Uhr, ProSieben): Der sechste Teil der Reihe ist ein Klassiker, der im Neujahrsprogramm zu sehen sein wird. Dani, eine ganz normale Bürgerin, wird von einem Terminator aus der Zukunft angegriffen. Cyborg Grace eilt ihr zur Hilfe. Sarah Connor schließt sich den beiden an und gemeinsam wollen sie die Gefahr ausschalten.

The Fast & The Furious (22 Uhr, Vox): Der erste Teil der beliebten Schnellfahrer-Reihe steht am Abend im Programm. In LA gibt es immer mehr Überfälle auf Trucks, geplant von einer Autogang. Polizist Brian ermittelt undercover und freundet sich schon bald mit den Drahtziehern an. Ein Interessenskonflikt entsteht, besonders als er sich auch noch in die Schwester des Anführers Dom, Mia, verliebt.

Dumbo (22.40 Uhr, Sat.1): Auch am Abend des 1.1.22 darf es nicht an Kinderunterhaltungsprogramm mangeln. Ein Zirkus droht, pleite zu gehen, bis der Direktor plötzlich eine zündende Idee hat: Star Farrier, der nach einem Kriegseinsatz einen Arm verloren hat, soll ein Elefantenbaby, Dumbo, trainieren und zur Attraktion machen.