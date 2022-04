TV-Programm an Ostern 2022: Tipps für Filme und Shows während der Feiertage

Was läuft an Ostern 2022 im Fernsehen? Hier finden Sie ein Auswahl der TV-Programmhighlights an Karfreitag, Karsamstag, Ostersonntag und Ostermontag.

Die Osterfeiertage fallen 2022 auf den Zeitraum vom 15. bis zum 18. April. Wie jedes Jahr erwartet die Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer auch in diesem Jahr rund um die Ostertage wieder ein abwechslungsreiches Programm im TV.

Mit dabei sind vor allem viele Film-Klassiker, darunter ein James Bond und ein Teil von Harry Potter, aber auch einige Show-Highlights, wie zum Beispiel ein neue XXL-Ausgabe von "Wer weiß denn sowas?"

Wir liefern Ihnen hier eine Übersicht mit ausgewählten Programmhighlights rund um Ostern 2022 an Karfreitag, Karsamstag, Ostersonntag und Ostermontag.

Video: SAT.1

TV-Programm am Karfreitag: Sehenswertes am 15. April 2022

Das TV-Programm am Karfreitag 2022 war bunt gemischt. In dieser Übersicht lesen Sie ausgesuchte Tipps:

Die Zehn Gebote (13.45 Uhr, ZDF): Moses lebt als Findelkind auf einem Hof in Ägypten. Im Erwachsenenalter erfährt er schließlich von seiner jüdischen Abstammung. Gott betraut in mit einer besonderen Aufgabe: Er soll die Bewohner Israels aus der grausamen Herrschaft eines bösen Pharaonen-Sohns befreien.

Aquaman (20.15 Uhr, ProSieben): Die Comicverfilmung aus dem Jahr 2018 dreht sich um Vorgeschichte des halb menschlichen Atlanters Arthur Curry, der sich mit seinem Schicksal auseinandersetzen muss. Gemeinsam mit der Kriegerin Mera versucht er seinen bösen Halbbruder zu stoppen, der der Meeres-Welt den Krieg erklärt hat.

Lesen Sie dazu auch

Ich - Einfach Unverbesserlich (20.15 Uhr, SuperRTL): Bösewicht Gru hat nur ein Ziel: Er möchte den Mond in seinen Besitz reißen und so der größte Schurke der Welt werden. Dafür benötigt er jedoch eine spezielle Maschine seines Gegners Vector, die diesen verkleinert. Um nicht aufzufliegen, adoptiert er drei Waisenmädchen, für der er bald schon mehr empfindet.

Kindeswohl (22.00 Uhr, ZDF): Die Familienrichterin Fione Maye arbeitet am britischen High Court of Justice in London. In einem aufsehenerregenden Prozess muss sie entscheiden, ob das Leben eines schwerkranken 17-jährigen Jugendlichen, der den Zeugen Jehovas angehört, gegen seinen Willen mit einer Bluttransfusion gerettet werden darf.

Luther (22.25 Uhr, 3Sat): Der Film erzählt die Lebensgeschichte des Kirchenreformators Martin Luther, der sich dazu berufen fühlt, als Mönch zu leben und gegen die Machenschaften der katholischen Kirche vorzugehen. "Luther" stammt aus den Jahr 2003.

"Luther" läuft an Karfreitag im TV. Foto: ZDF/ARD Degeto (Archivbild)

Karsamstag im TV: Unsere Fernseh-Empfehlungen für den 16. April 2022

Das TV-Programm am Karsamstag bietet viel Sehenswertes. Hier einige Empfehlungen:

"Der Klügere zieht aus" (12.15 Uhr, ZDF): Nina verbannt ihren Noch-Ehemann Peter ins Gartenhäuschen und läutet so die Trennung der beiden ein. Doch Peter glaubt nach wie vor an ein Liebescomeback. Kann er seine Beziehung mit Nina wirklich retten? Die Komödie stammt aus dem Jahr 2012. Regie führte Christoph Schnee.

"Die Bourne Verschwörung" (20.15 Uhr, ZDFneo): Der zweite Teil der Teil der Bourne-Reihe aus dem Jahr 2004 in dem Jason Bourne mit seiner Freundin Marie im indischen Goa untertaucht. Dort werden die beiden jedoch vom russischen Killer Kirill aufgestöbert und die Jagd beginnt erneut.

"Wer weiß denn sowas? - XXL" (20.15 Uhr, ARD): In der XXL-Ausgabe der Quiz-Show sind dieses Mal Carolin Kebekus, Meltem Kaptan, Kristin Otto, Rudi Cerne, Wolfgang Stumph und Heino Ferch zu Gast. Zusammen mit Elton und Berhard Hoecker versuchen die Promis möglichst viel Geld zu erspielen. Moderiert wird von Kai Plaume.

"Wilsberg: Ungebetene Gäste" (20.15 Uhr, ZDF): Dieses Mal geben sich Wilsberg, Ekki und Co. als Hotelangestellte aus, um zwei Kriminelle zu überführen. Der Krimi ist brandneu und stammt aus dem Jahr 2022. Regie führte Martin Enlen.

"The Jungle Book" (20.15 Uhr, Sat.1): Die digitale Verfilmung des Klassikers "Das Dschungelbuch" aus dem Jahr 1967. Um die Gesetze des Dschungels zu wahren, macht der Tiger Shir Khan Jagd auf den kleinen Menschenjungen Mogli. Doch der hat in Panther Baghira und Bär Balu zwei Freunde gefunden, die ihn auch vor anderen Dschungelbösewichten beschützen.

"The Jungle Book" ist eines der Film-Highlights, die am Karsamstag im Fernsehen zu sehen sind. Foto: dpa (Archivbild)

TV-Tipps für den Ostersonntag: Ausgewählte Highlights am 17. April 2022

Das TV-Programm am Ostersonntag 2022 wartet mit diversen Highlights auf. Hier bekommen Sie eine Auswahl:

"Kung Fu Panda 3" (9.40 Uhr, Sat.1): Im dritten Film der Reihe stößt Panda Po auf ein verborgenes Dorf, in dem es von schusseligen und tollpatschigen Pandas nur so wimmelt. Um diese und das Dorf vor dem Bösewicht Kai zu bewahren, trainiert er die Einwohner und bildet sie zu Kung-Fu-Meistern aus.

"Der goldene Kompass" (13.20 Uhr, Sat.1): Im Mittelpunkt des Fantasy-Abenteuers steht das zwölf-jährige Mädchen Lyra, der ein goldener Kompass anvertraut wird. Mit diesem begibt sie sich auf die Suche nach ihrem Freund Roger, den es zu befreien gilt. Ihre Reise entwickelt sich schon bald zu einer abenteuerlichen Mission, von der die Rettung der Schöpfung abhängt.

"Ice Age" (13.50 Uhr, RTL): Der Animationsfilm aus dem Jahr 2002 spielt in der Eiszeit und dreht sich um das Mammut Manfred und das Faultier Sid, die ein verloren gegangenes Menschenbaby wieder zurück zu seinen Eltern bringen. Im Anschluss an den Film strahlt der Sender RTL noch die beiden Fortsetzungen "Ice Age 2 - Jetzt taut's" (15.25 Uhr) und "Ice Age - Jäger der verlorenen Eier" (17.10 Uhr) aus.

"Harry Potter und der Orden des Phönix" (17.25 Uhr, Sat.1): Die Zeichen für eine Rückkehr von Bösewicht Lord Voldemort werden immer deutlicher. Gemeinsam mit seinen Freunden Ron und Hermine setzt Harry alles daran, sich auf die Rückkehr von Voldemort ausreichend vorzubereiten.

"Die Eiskönigin 2" (20.15 Uhr, Sat.1): Im zweiten Teil des Animationsfilms kommt es zu einem Wiedersehen mit Prinzessin Elsa und deren Schwester Anna. Gemeinsam mit der Hilfe von Kristof, Sven und Olaf versuchen die beiden Schwestern ihr Königreich vor dem Untergang bewahren.

"Die Eiskönig 2" wird am Ostersonntag im TV ausgestrahlt. Foto: Disney, dpa (Archivbild)

Fernsehprogramm am Ostermontag: Überblick über die TV-Highlights am 18. April 2022

Zum TV-Programm am Ostermontag 2022 gehören zahlreiche bekannte Spielfilme. Hier finden Sie ausgewählte Highlights:

"Eragon - Das Vermächtnis der Drachenreiter" (11.25 Uhr, Sat.1): Der junge Eragon findet auf der Jagd einen blauen Stein, aus dem ein Drachenbaby schlüpft. Gemeinsam mit dem Drachenjungen und nur mit einem Schwert kämpft der Bauernjunge fortan gegen den bösen König Galbatorix.

"Leuchten der Erinnerung" (16.30 Uhr, ZDF): Mit einem etwas in die Jahre gekommenen Wohnmobil machen sich die krebskranke Ella und der demente John zu einem Roadtrip in die USA auf. Gemeinsam erlebt das Seniorenpaar dort das Abenteuer ihres Lebens.

"Jojo Rabbit" (20.15 Uhr, ProSieben): In der Zweiten-Weltkrieg-Satire wird das Weltbild des jungen Jojo komplett durcheinandergewirbelt und auf den Kopf gestellt. In den Hauptrollen zu sehen sind Scarlett Johansson, Taika Waititi und Roman Griffin Davis. Der Film stammt aus dem Jahr 2019.

"Tatort: Finsternis" (20.15 Uhr, ARD): Ein Pärchen behauptet mitten in der Nacht in einem Waldstück eine Leiche mitsamt dem Mörder gesehen zu haben. Als Beweis für ihre Behauptung legen die beiden auch ein Handyfoto vor. Die Kommissare Janneke und Brix nehmen die Ermittlungen auf. Der "Tatort: Finsternis" spielt in Frankfurt und stammt aus dem Jahr 2022.

"James Bond 007: Spectre" (22.30 Uhr, ProSieben): Eine mysteriöse Nachricht aus der Vergangenheit führt Agent James Bond ohne offizielle Befugnis auf eine Mission nach Mexico City und anschließend nach Rom. Dort deckt er die Machenschaften einer gefährlichen Organisation auf.