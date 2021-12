Fernsehprogramm an Weihnachten 2021: TV-Tipps für die Feiertage

Was gibt es über Weihnachten 2021 im TV-Programm zu sehen? Welche TV-Highlights sich an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen besonders lohnen, verraten wir Ihnen hier.

An Weihnachten wird jedes Jahr ein besonderes TV-Programm geboten. Neben den klassischen Weihnachtsfilmen gibt es auch den ein oder anderen Hollywood-Blockbuster im TV zu sehen. Welche Filme und Shows lohnen sich über die Weihnachtstage? Hier haben wir jeweils fünf TV-Tipps für Heiligabend sowie den 1. und 2. Weihnachtsfeiertag für Sie.

TV-Programm an Weihnachten 2021: Das Fernsehprogramm an Heiligabend

Drei Nüsse für Aschenbrödel (12.10 Uhr, das Erste): Die Märchenverfilmung "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" aus den 70er Jahren ist für viele ein Muss an Weihnachten. Die Geschichte von Aschenbrödel und den verzauberten Nüssen ist mittlerweile Kult und ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des Weihnachtsprogramms.

Der Grinch (16.00 Uhr, Vox): Hollywood-Legende Jim Carrey spielt in dem Weihnachtsfilm den namensgebenden Grinch, der aufgrund seiner traurigen Kindheit Weihnachten hasst. Deshalb gönnt er den Bewohnern des Dorfes Whoville ihre Freude am Fest nicht und stiehlt ihre Geschenke. Nur die kleine Cindy Lou blickt hinter die griesgrämige Fassade des grünen Weihnachtsmuffels.

Sissi (20.15 Uhr, ARD): Der Kultfilm "Sissi" aus den 50er Jahren war schon damals ein riesiger Erfolg an den Kinokassen und auch heute noch wird er vor allem an Weihnachten gern gesehen. Im Mittelpunkt der Handlung steht Prinzessin Sissi, die sich in Kaiser Franz Joseph verliebt, der eigentlich ihre Schwester heiraten soll.

Heiligabend mit Carmen Nebel (20.15 Uhr, ZDF): Carmen Nebel hat sich auf eine gemütliche Alm in Tirol zahlreiche prominente Gäste eingeladen. Neben weihnachtlichen Gesangseinlagen erinnert sich die Moderatorin mit ihren Gästen vor einem warmen Kaminfeuer an vergangene Weihnachtsshows. Gäste bei "Heiligabend mit Carmen Nebel" sind unter anderem André Rieu, Beatrice Egli, Andreas Gabalier und Maite Kelly.

Kevin - Allein zu Haus (20.15 Uhr, Sat.1): Die Handlung von "Kevin - Allein zu Haus": Der kleine Kevin sollte eigentlich mit seiner Familie in den Weihnachtsurlaub fahren, doch er verschläft und wird zu Hause vergessen. Als zwei Ganoven versuchen das Anwesen der Familie McCallister auszurauben, versucht der Junge mit Tricks und Fallen die beiden Gauner an ihrem Plan zu hindern.

TV-Tipps für Weihnachten 2021: Das Fernsehprogramm am 1. Weihnachtsfeiertag

Ratatouille (14.50 Uhr, RTL): Die Ratte Remy lebt den unwahrscheinlichen Traum, irgendwann einmal ein berühmter Spitzenkoch zu sein. Als Remy auf den völlig überforderten Küchenlehrling Linguini trifft, scheint er seinem Traum jedoch näher zu kommen. Denn unter der Anleitung von Remy schaffen es die beiden, die Gäste des Restaurants zu begeistern.

Avengers: Endgame (16.40 Uhr, ProSieben): Im Finale der Avengers Filmreihe und der Fortsetung von "Avengers: Infinity War" versucht das Helden-Team die Auslöschung durch Thanos rückgängig zu machen. Dazu reisen die übrig gebliebenen Avengers durch die Zeit, doch es dauert nicht lange, bis Thanos von ihrem Plan erfährt.

Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen (20.15 Uhr, ProSieben): In der Fortsetzung des Films aus dem Harry-Potter-Universum gibt es ein Wiedersehen mit dem exzentrischen Magizoologen Newt Scamander, der davon überzeugt ist, dass Credence noch lebt. Doch auch Gellert Grindelwald ist auf der Suche nach dem Jungen, der einen gefährlichen Obscurus in sich trägt.

Kevin - Allein in New York (20.15 Uhr, Sat.1): Auch in der Fortsetzung bekommt es der junge Kevin mit den Ganoven aus dem ersten Teil zu tun. Diesmal ist er jedoch allein in New York gestrandet und will die Gangster daran hindern die Spenden für ein Kinderkrankenhaus zu stehlen.

Die Geister, die ich rief (22.45 Uhr, Sat.1): Billy Murray spielt den Medienmogul Frank Cross, der in "Die Geister, die ich rief" von drei Weihnachtsgeistern heimgesucht wird. Die Geister zeigen ihm Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und offenbaren ihm damit die Folgen seiner skrupel- und rücksichtslosen Lebensweise.

Filme und Shows an Weihnachten 2021: Das Fernsehprogramm am 2. Weihnachtsfeiertag

Oben (10.10 Uhr, RTL): In dem Animationsfilm aus dem Hause Disney und Pixar will der Witwer Carl Fredricksen auf seine alten Tage noch ein Abenteuer wagen. Als der Luftballonverkäufer in ein Altersheim gesteckt werden soll, befestigt er tausende Luftballons an seinem Haus und bringt es so zum fliegen. Unverhofft mit dabei ist der achtjährige Pfadfinder Russell.

Der kleine Lord (15.05 Uhr, ARD): Der britische Film "Der kleine Lord" zählt zu den absoluten Weihnachtsklassikern und erzählt die Geschichte des kleinen Cedric Errol, der gemeinsam mit seiner Mutter aus New York nach England zieht, um dort bei seinem griesgrämigen Großvater, dem Earl von Dorincourt, zu leben. Langsam erwärmt der aufgeweckte Junge das Herz seines strengen Großvaters.

Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin (16.45 Uhr, ARD): Im dritten Teil der Trilogie leidet das frisch gekrönte Kaiserpaar darunter, dass es ständig getrennt ist. Während Sissi eine Affäre mit Graf Andrássy nachgesagt wird, gesteht ihre Schwester Néné dem Kaiser ihre Liebe. Das Lungenleiden von Sissi kommt dann noch erschwerend hinzu.

The Masked Singer - Die rätselhafte Weihnachtsshow (20.15 Uhr, ProSieben): Bei "The Masked Singer – Die rätselhafte Weihnachtsshow" verstecken sich drei Promis hinter weihnachtlichen Masken. Im Rateteam der Weihnachtsshow sitzen Andrea Sawatzki, Ruth Moschner und Rea Garvey.

Tatort - Alles kommt zurück (20.15 Uhr, ARD): In einem Hotel in Hamburg will sich die Kommissarin Charloote Lindholm heimlich mit ihrem Liebhaber treffen. Als sie im Hotel ankommt, ist dieser jedoch tot. Schnell gerät die Ermittlerin selbst unter Verdacht.

