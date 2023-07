Fünf Millionen Zuschauer reichen "Tatort" zum Quotensieg

Das Münchner Tatort-Duo Leitmayr und Batic ermittelten bereits 2016 zu einem mysteriösen Mordfall auf offener Straße. In der Sommerpause reicht das für den Quoten-Sieg.

Im Quotenrennen zwischen lauter TV-Wiederholungen hat sich am Sonntagabend der Münchner "Tatort" durchgesetzt. Die Episode "Die Wahrheit" aus dem Jahr 2016 mit Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec brauchte für den Sieg nur 5,00 Millionen Zuschauer (21,3 Prozent).

Die ZDF-Romantikkomödie "Ein Sommer auf Mykonos" von 2020 mit Valerie Huber, Daniel Rodic und Ann-Kathrin Kramer folgte mit etwas Abstand - 3,67 Millionen (15,6 Prozent) schalteten ein. RTL hatte das Actionabenteuer "Tomb Raider" mit Alicia Vikander und Walton Goggins im Programm - 1,38 Millionen (6,1 Prozent) wollten das sehen.

Der Psychothriller "Escape Room 2: No Way Out" auf ProSieben - immerhin eine rare Erstausstrahlung - erreichte 1,04 Millionen (4,5 Prozent). Sat.1 strahlte die amerikanische Tragikomödie "Terminal" mit Tom Hanks, Stanley Tucci und Catherine Zeta Jones aus, damit verbrachten 920.000 Spielfilm-Fans (4,2 Prozent) den Abend.

Auf RTLzwei lief der US-Actionthriller "The Rock - Fels der Entscheidung" mit Sean Connery und Nicolas Cage - dafür konnten sich 840.000 Menschen (3,9 Prozent) begeistern. Das Vox-Kochduell "Kitchen Impossible" hatte 720.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (3,6 Prozent).

(dpa)