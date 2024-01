TV-Sender gibt auf: Diesen bekannten Sender gibt es nun nicht mehr

Ein bekannter TV-Sender hat sich 2024 von der deutschen TV-Landschaft verabschiedet. Welcher das ist und was genau dahinter steckt, lesen Sie im Artikel.

Ein bekannter TV-Sender hat sich seit Jahreswechsel von der deutschen TV-Landschaft verabschiedet. Die Rede ist von ServusTV. Hierzulande hat er zwar aufgegeben, allerdings läuft der Sendebetrieb in Österreich weiter. Was genau dahinter steckt, erfahren Sie im Artikel.

Aus für TV-Sender: ServusTV ist seit 2024 nicht mehr im Fernsehen zu sehen

Immer wieder gab es Spekulationen, vergangenes Jahr wurde es dann offiziell: ServusTV stellt seinen linearen Sendebetrieb ab 2024 in Deutschland ein, wie das Medienmagazin DWDL mitteilt. "ServusTV setzt ab 2024 seinen Fokus in Deutschland auf die digitale Verbreitung über die Videoplattform ServusTV On", erklärte der Sender.

Nicht nur für Fans ist das Aus von ServusTV ein Verlust, sondern auch für den Axel-Springer-Konzern. Seit 2023 hatte das Springer-Medium Welt den TV-Sender mit Nachrichten beliefert. Und auch wenn der Sender betonte, dass der Sendebetrieb "uneingeschränkt" fortgeführt wird, kam es zu einem Umbau. Ab Juli 2023 wurde die Nachrichtenstrecke am Vorabend deutlich zusammengekürzt. Wie DWDL mitteilte, starteten die von Welt zugelieferten Nachrichten erst um 19.20 Uhr und nicht mehr wie bisher um 18 Uhr.

ServusTV war in Deutschland nie so erfolgreich wie in Österreich

In Österreich ist ServusTV der größte Privatsender im Land. Trotz mehrerer Initiativen konnte sich der Sender in Deutschland allerdings nie wirklich durchsetzen. Er gehört zu Red Bull und war laut DWDL ein Nischen-Phänomen und daher schwer zu vermarkten. Der Sender war ein Lieblingsprojekt des langjährigen Red-Bull-Chefs Dietrich Mateschitz. Als dieser 2022 jedoch starb, wurden Projekte, die kein Geld bringen genau unter die Lupe genommen. Dazu zählt auch ServusTV in Deutschland.

ServusTV setzt seinen Fokus auf den Sendebetrieb in Österreich

In Österreich ist ServusTV deutlich erfolgreicher als hierzulande. Der Sender hat viele hochkarätige Sportrechte erworben und auch einige Eigenproduktionen sowie die Nachrichten, laufen gut. "ServusTV konzentriert sich künftig verstärkt auf seinen Heimatmarkt, wo das Programm des größten österreichischen Privatsenders auch weiterhin linear und digital verbreitet wird", teilte der Sender mit.

Senderchef Ferdinand Wegscheider steht allerdings immer wieder in der Kritik, da er seine fragwürdigen Ansichten bei ServusTV verbreitet. Die Medienbehörde KommAustria stellte Anfang des Jahres fest, dass er mit seiner eigenen Sendung gegen das Objektivitätsverbot verstoße. Der Sender hatte dagegen Einspruch eingelegt.

