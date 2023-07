Berührend - wie "Penguin Bloom" eine Familie rettete

Die Geschichte von Sam und Penguin Bloom ist herzergreifend - und sie ist wahr. Sie wurde zum Bestseller und später verfilmt. Nun gibt es den Film im Ersten zu sehen.

Das ARD-Sommerkino zeigt an diesem Dienstag zu später Stunde einen berührenden Feelgood-Movie. Das Kinodrama "Beflügelt - Ein Vogel namens Penguin Bloom" (22.50 Uhr, Das Erste) erzählt die Geschichte einer Freundschaft von Mensch und Tier, die sich gegenseitig retten. Auf sensible Weise geht der Film aus dem Jahr 2020 mit Themen wie Schmerz, Trauer und Schuld um.

Alles beginnt mit einer Familienidylle. Die Australierin Sam Bloom ist dreifache Mutter und glücklich verheiratet. Mit ihren Söhnen und ihrem Mann lebt sie in einem Traumhaus in Sydney. Doch ein Unfall im Thailand-Urlaub stellt ihr Leben und das ihrer Familie auf den Kopf. Sam stürzt von einer Dachterrasse und ist fortan querschnittsgelähmt. Mit der neuen Situation kommt die sportbegeisterte Krankenschwester nur schwer zurecht. Sie zieht sich immer mehr zurück, wird depressiv. Der Alltag im Rollstuhl wird zur Herausforderung.

Ein Vogel schenkt Hoffnung

"Es ist, als wurde uns Mom gestohlen", sagt ihr ältester Sohn Noah. Er gibt sich die Schuld am Unfall. Hoffnung schenkt der Familie ein kleines Lebewesen. Noah findet am Strand ein verletztes Küken und rettet es. Wegen seines schwarz-weißen Gefieders nennt er es Penguin (deutsch: Pinguin), obwohl es streng genommen ein Flötenvogel ist.

Die flugunfähige Vogeldame hält die Blooms auf Trab. Penguin watschelt umher, verrichtet ihr Geschäft an den unpassendsten Orten und schmeißt Sachen aus dem Regal. Trotzdem oder gerade deshalb schließt Sam die kleine Krähe in ihr Herz. Liebevoll kümmert sie sich um Penguin. Der Vogel wird zum echten Mitglied der Familie Bloom.

Als Penguin überraschend zu fliegen beginnt, wagt auch Sam einen Aufbruch. Sie lernt langsam, ihr neues Leben anzunehmen und entdeckt eine neue Leidenschaft: Kajakfahren. Später nimmt sie sogar an einer Weltmeisterschaft teil.

Wahre Geschichte

Die Geschichte ist bittersüß. Und sie ist wahr. Die Familie von Sam und Cameron Bloom gibt es wirklich. Cameron schrieb ein Buch über ihre Erlebnisse, das zum internationalen Bestseller wurde. Auf Instagram teilt die Familie tierische Fotos und Videos aus ihrem Alltag. Nach Penguin flatterten weitere Vögel in ihr Leben. Rund 190.000 Menschen folgen dem Account.

Naomi Watts (54) steht als Sam im Mittelpunkt. Die britisch-australische Schauspielerin wurde zwei Mal für den Oscar nominiert - als beste Hauptdarstellerin in den Dramen "21 Gramm" und "The Impossible". Sams Mann Cameron wird von Andrew Lincoln gespielt. Der 49-jährige Brite hatte unter anderem eine Hauptrolle in der Erfolgsserie "The Walking Dead".

(Von Kilian Genius, dpa)