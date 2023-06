"Sarah Kohr - Stiller Tod": Knallharter Actionthriller

Kai Wiesinger spielt im Actionkrimi "Sarah Kohr - Stiller Tod" mit Lisa Maria Potthoff in der Hauptrolle einen Giftgas-Experten, der entführt wird. Wie sehr ist dieser Mann wirklich Opfer?

Lisa Maria Potthoff zeigt als TV-Ermittlerin Sarah Kohr messerscharfen Verstand und vollen körperlichen Einsatz. Sie klettert an Hauswänden empor, dringt gewaltsam in Wohnungen ein, prügelt sich mit Schurken, bis sie blutet.

Potthoff hat eigens die Selbstverteidigungstechnik Krav Maga trainiert und macht all ihre Stunts selbst. Zu bewundern ist das mal wieder am Montagabend (26.6., 20.15 Uhr), wenn das ZDF den Film "Stiller Tod" aus der Kriminalfilmreihe "Sarah Kohr" wiederholt.

Es ist ein TV-Film, der wie ein Kinothriller wirkt. Aus der bislang achtteiligen ZDF-Reihe "Sarah Kohr" ist es der sechste Film. Seine Erstausstrahlung erlebte der Thriller im September 2021.

Tödliches Gas und eine Entführung

In einem abgeriegelten Institut in Hamburg wird an der Vernichtung tödlicher Substanzen gearbeitet, etwa von Sarin-Gas, einem in den 1930er Jahren entwickelten Kampfstoff, der binnen weniger Minuten unsichtbar und geruchlos Leben auslöschen kann. Einer bewaffneten Frau gelingt es dennoch, bei einem raffiniert eingefädelten Überfall eine Kartusche zu rauben. Den leitenden Chemiker Dr. Hartmut Diestel (Kai Wiesinger) entführt sie gleich mit.

Die Gasmenge reicht für einen Terror-Akt. Daher muss auch die Jagd nach den Tätern und der Kartusche schnell, aber leise und unbemerkt ablaufen. Man wolle keine Panik auslösen, sagt Staatsanwalt Anton Mehringer (Herbert Knaup).

Mit dem brisanten Fall mit Verwicklungen bis zum Krieg in Syrien beauftragt er Sarah Kohr (Lisa Maria Potthoff) - seine Ex-Geliebte. Die Top-Ermittlerin ahnt bald: So einiges ist in diesem Fall nicht so, wie es zunächst zu sein scheint. Wie sehr zum Beispiel ist Chemiker Diestel eigentlich Opfer?

"Was die Lisa Maria da mit ihrer Rolle auf sich genommen hat, wie sie sich auch körperlich ausgetobt hat, das fand ich einfach großartig", sagte Diestel-Darsteller und Schauspielkollege Wiesinger damals anerkennend vor der Erstausstrahlung über das fast schon James- oder Jane-Bond-hafte Spiel von Potthoff. "Sie ist eine, die gerne an ihre Grenzen geht und sich reinschmeißt - das hat einfach Spaß gemacht. Toll, wie eine zierliche Frau so voll Power agiert."

(dpa)