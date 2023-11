Science-Fiction-Drama "Morin" im Ersten

Wie verändert Künstliche Intelligenz unsere Gesellschaft? Ein ARD-Film wagt einen Blick in die Zukunft.

Viele Menschen reden davon und arbeiten bereits damit, zugleich weiß wohl kaum jemand genau, wohin die Reise mit der Technologie Künstliche Intelligenz (KI) wirklich gehen wird. Der Film "Morin", den die ARD am Mittwoch (22. November, 20.15 Uhr) im Ersten ausstrahlt, entwirft ein Zukunftsszenario.

Er will unbedingt zum Mars: Der elfjährige Morin (Leo Alonso-Kallscheuer) hat den Aufnahmetest an einer angesehenen Kinder-Akademie mit Schwerpunkt "Weltraumforschung" geschafft. Führende Wirtschaftsunternehmen reden hier bereits mit, es geht ihnen weniger um Bildungsgerechtigkeit als vielmehr um Förderung von Ehrgeiz und Leistung. Morins Eltern Katja (Marlene Morreis) und Steven (Frederic Linkemann) sind stolz, bekommt ihr begabter Sohn auf diese Weise doch eine Schuldbildung auf sehr hohem Niveau.

Mit dem Coach Leona (Yodit Tarikwa), einer Hologramm-KI, erhält Morin Unterstützung, die ständig auf Abruf verfügbar ist und ihn zusätzlich antreibt. Der Leistungsdruck für die Kinder ist hoch, neue Lerninhalte müssen sie sich mit Bonuspunkten erkaufen. Ganz allmählich beschleichen den Jungen erste Zweifel, ob er diese ständige Selbstoptimierung auch wirklich so will. Und seine Eltern drohen den Kontakt zu ihrem Sohn zu verlieren.

Regisseurin und Mitautorin Almut Getto ("Daheim in den Bergen - Väter") zeigt in ihrem Film eine recht beklemmende Geschichte. Obgleich das Drama "in naher Zukunft" spielen soll, ist die Ausstattung mit Häusern, Möbeln und Autos wenig futuristisch - alles schaut nahezu genauso aus wie von heute. Die Sprache ist gespickt mit vielen Anglizismen, die Schüler benutzen klobige VR-Brillen - allein die Getränke kommen aus silbernen Röhrchen.

(dpa)