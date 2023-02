Geheimnisse um einen Toten - "Sievers und der große Knall"

Ein wohlhabender Unternehmer liegt tot neben seinem Auto vor dem Haus. Die Freundin des Gärtners hat ihn gefunden. Für den Sylter Kommissars Carl Sievers ist das die erste von sehr vielen Spuren.

Ein mächtiger Knall erschüttert Sylt. Kommissarin Ina Behrendsen (Julia Brendler) hat nach waghalsigem Überholmanöver gerade einen Transporter auf der Inselstraße gestoppt, in Wildwest-Manier. Sie braucht dringend einen Klempner, aber der hat keine Zeit. "Haben Sie auch diesen Knall gehört?", fragt sie Minuten später ihren Chef Carl Sievers (Peter Heinrich Brix).

Doch der hat andere Probleme: Beide stehen vor einer schmucken Reetdachvilla neben einem roten Oldtimer. Dessen Besitzer liegt daneben, tot. Ein Opfer voller Geheimnisse, wie sich in dem "Nord Nord Mord"-Krimi "Sievers und der große Knall" am Montag um 20.15 Uhr im ZDF herausstellt.

Maria, die Haushalthilfe, hat den toten Friedel Tanner gefunden. Für Sievers ist die junge Russin, die auch für den Gartenservice der Brüder Möller arbeitet, verdächtig. Obwohl es keinerlei Spuren von Gewalt an dem Toten gibt. Tanner sei "ein netter Mann" gewesen, er habe immer gutes Trinkgeld gegeben, berichtet Maria. Er habe zurückgezogen auf der Insel gelebt. "Schöne Fotos, edle Kameras, teure Weine, irgendwie wirkt das alles overboard", spielt sich Feldmann (Oliver Wnuk) mit seiner Analyse der Villa zum dritten Mal an diesem Morgen auf, nachdem er krachend zu spät am Tatort war.

Ermittler stoßen bei jedem Schritt auf neue Geheimnisse

Dafür fehlt jeder Hinweis, wer der Mann überhaupt war. Und bei jedem ihrer Schritte stoßen die Ermittler auf neuen Geheimnisse: In einer Kamera finden sich freizügige Aufnahmen von Maria. Deren Freund Lasse Möller spielt das runter, kann seine Eifersucht aber kaum im Zaum halten, und auch sein Bruder Rico scheint irgendwie gestört zu sein.

Plötzlich fährt der Oldtimer wieder durch den Ort, am Steuer eine Frau. Die hat auch Zugang zum Haus, versichert aber eine Spur zu oft, dass ihr Verhältnis zum Toten rein sexuell war. "Ich weiß nichts von seinem Leben und er nichts von meinem." Unterdessen vermutet Ina, dass die Möller-Brüder bei ihren reichen Kunden teuren Wein mitgehen lassen und über eine Plattform im Internet verkaufen - und dass Tanner dahinter gekommen ist. Laut Obduktionsergebnis wurde er heftig gegen den Brustkorb gestoßen, "wie von einer Lokomotive".

Unternehmer unter falschem Namen

Während Feldmann sich die Nächte in einem amerikanischen Online-Seminar um die Ohren schlägt, tagsüber nur halb bei der Sache ist und höchstens den Oberschlauen gibt, finden Ina und Sievers eine Verbindung zwischen dem Toten und dem Ende zweier blinder Passagiere auf einem Containerschiff. Sie kamen aus demselben Ort am Baikalsee wie Maria, deren Cousins auch auf Sylt sind und fast Tanners Geliebte umfahren. Als Sievers die Frau in die Mangel nimmt, stellt sich heraus, dass sie eigentlich Tanners Witwe ist, auch er ganz anders hieß und einer der drei Anteilseigner des Schiffes war. Der Unternehmer hatte sich aus Angst unter falschem Namen versteckt.

Sievers ermittelt seit 2018 als wortkarger Kommissar auf der Nordsee-Insel mit der pragmatischen Ina und dem überehrgeizigen Feldmann. Auch diese neue Geschichte aus der Feder von "Nord Nord Mord"-Autor Benno Kürten lebt von skurrilen Typen, absurden Szenen und dem eingespielten Kommissarstrio samt persönlicher Ticks. Doch Feldmanns Besserwisserei hat diesmal beinahe fatale Folgen.

(Von Simona Block, dpa)