"TV total"-Moderator Sebastian Pufpaff vorgestellt: Ist das sein richtiger Name?

Sebastian Pufpaff hat die Moderation beim "TV total"-Comeback übernommen. Ist das sein richtiger Name? Hier lesen Sie mehr über den Kabarettisten im Porträt.

Die Kultsendung " TV total" hat ihr Comeback gefeiert. Immer mittwochs zur Prime-Time wird eine neue Folge der Comedy-Show auf ProSieben ausgestrahlt.

"TV total" lief von 1999 an über 16 Jahre regelmäßig auf ProSieben, damals stets moderiert und produziert von Stefan Raab. In der Sendung ging es vor allem darum mit gesammelten, bizarren TV-Fundstücken Gäste, Prominente und Politiker durch den Kakao zu ziehen und so das Publikum und die Zuschauer zum Lachen zu bringen. Dem Sender Sat.1 zufolge, habe sich im Aufbau des Formats nicht viel geändert, allerdings sorgt ein neuer Moderator für die nötige Frische.

Wer ist der neue "TV total" Moderator Sebastian Pufpaff, und ist das sein richtiger Name? Hier erfahren Sie alles über den Kabarettisten im Porträt.

Video: ProSieben

"TV total" 2022: Moderator Sebastian Pufpaff im Porträt

Sebastian Pufpaff, geboren am 15. September 1976 in Nordrhein-Westfahlen, wuchs in dem knapp 4.500-Einwohner-Ort Rheinbreitbach in Rheinland-Pfalz auf. Nach seinem Abitur entschied er sich für ein Rechtswissenschafts-Studium in Frankfurt. Nach sieben Semestern wechselte er zu Politikwissenschaft, Soziologie und Staats- und Verfassungsrecht an der Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. Dort schloss der Rheinländer 2008 sein Studium mit dem Magister Artium ab.

Schon in der Zeit zwischen dem alten Studium und dem Neustart in Bonn machte der TV-Moderator Praktika bei ProSieben und dem ZDF. Auch während seines Studiums jobbte der heute 45-Jährige im Medienbereich als studentische Aushilfskraft im RTL-Newsarchiv und im RTL-Shop.

Sebastian Pufpaff moderiert "TV total". Foto: Siegfried Kerpf (Archivbild)

Im Alter von 28 Jahren gründete Pufpaff nach einem Comedy-Workshop in Köln zusammen mit Henry Schuman und Maxim Hofmann das Kabarett-Trio "Das Bundeskabarett". Nach etlichen Auftritten vor kleinem Publikum und einem Wechsel im Trio durch Musiker Martin Zingsheim gelang ihm 2010 der Durchbruch. Der Comedian wurde zu einem Auftritt beim Prix Pantheon eingeladen und daraufhin mit dem Publikumspreis ausgezeichnet.

Von dort an entschied der neue "TV total"-Moderator sich endgültig für den lustigen Weg. Seit 2013 präsentiert er seine eigene Show namens "Pufpaffs Happy Hour" in Berlin, welche von 3sat und ZDFkultur ausgestrahlt wird. Außerdem war er zusammen mit Maike Kühl und Hannes Ringlstetter Teil von "3. Stock links. Die Kabarett-WG" im Ersten. Im Frühjahr 2021 erhielt Pufpaff mit seiner Sendung "Noch nicht Schicht" den Grimme-Preis und nicht zuletzt ist der Kabarettist regelmäßig in der ZDF-Satiresendung "heute show" zu sehen.

"TV total" 2022 - Sebastian Pufpaff: Ist das sein richtiger Name?

Sebastian Pufpaff heißt tatsächlich Sebastian Pufpaff. Was viele aber vielleicht nicht wissen: Sein kompletter Name ist Malte Sebastian Pufpaff.