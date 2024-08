"TV total": Infos zu Sendeterminen, Übertragung und Moderator

Der Fernsehklassiker aus den 2000er Jahren wurde, ohne Stefan Raab als Moderator, vor einiger Zeit neu aufgelegt: "TV total" läuft seit Mitte November 2021 wieder regelmäßig auf ProSieben. Das Comedy-Show-Format war bereits von 1999 bis 2015 zu sehen - produziert und moderiert von Stefan Raab. Die Moderation übernimmt inzwischen der Grimme-Preisträger Sebastian Pufpaff.

Wann sind die Sendetermine? Wie läuft die Übertragung in TV und Stream? Gibt es eine Wiederholung und was gibt es Wissenswertes über Moderator Sebastian Pufpaff? Alle Infos rund um das neue "TV total" finden Sie hier.

Seit wann ist "TV total" wieder im TV zu sehen?

Die Neuauflage von "TV total" läuft seit dem 10. November 2021 mittwochs zur Prime-Time auf ProSieben. Seitdem werden Fans regelmäßig mit neuen Ausgaben versorgt.

"TV total" 2024: Sendetermine und Sendezeit

"TV total" läuft wöchentlich auf ProSieben. Moderator Sebastian Pufpaff führt immer mittwochs zur Primetime um 20.15 Uhr durch die Show. Die erste Folge nach der Winterpause 2023 lief am Mittwoch, 10. Januar 2024. Seitdem gibt es jede Woche wieder eine neue Ausgabe.

Übertragung von "TV total" im TV oder Stream: Gibt es eine Wiederholung?

Übertragen wird die Kultsendung wöchentlich auf ProSieben. Im Stream ist "TV total" auf Joyn und auf der Seite des Senders zu sehen - dafür ist allerdings eine Registrierung erforderlich. Bei Joyn stehen Ihnen Wiederholungen der vergangenen Folgen zur Verfügung. Außerdem zeigt ProSieben eine Wiederholung der Folgen jeweils eine Woche später - mittwochs um 0.15 Uhr.

Das Konzept beim "TV total"-Comeback

Die Comedy-Show "TV total" mit Stefan Raab lief ursprünglich von 1999 bis 2015 regelmäßig im Fernehen. Sie war für bizarre TV-Fundstücke bekannt, die gesammelt und in der Sendung präsentiert wurden. So wurden innerhalb der 16 Sendejahre viele Gäste, Prominente und Politiker durch den Kakao gezogen. Aus einigen zusammengeschnittenen Clips entstand im Jahr 1999 der Nummer-eins-Hit "Maschen-Draht-Zaun".

Große Neuerungen im Aufbau des Formats gab es in der Comeback-Version nicht. Für etwas frischen Wind sorgte jedoch ein neuer Moderator. Laut dem Fernsehsender Sat.1 pries Sebastian Pufpaff die Sendung mit "Wir sind angetreten zu richten, zu bewerten und abzustrafen" an.

Sebastian Pufpaff: Das ist der Moderator bei "TV total" 2024

Icon Vergrößern Als Nachfolger von Stefan Raab übernahm Sebastian Pufpaff die Moderation von "TV total". Foto: Siegfried Kerpf Icon Schließen Schließen Als Nachfolger von Stefan Raab übernahm Sebastian Pufpaff die Moderation von "TV total". Foto: Siegfried Kerpf

Als Nachfolger von Stefan Raab übernimmt der zehn Jahre jüngere Sebastian Pufpaff die Moderation der Show "TV total" 2021. Im Frühjahr 2021 wurde der 47-Jährige (geboren am 15. September 1976) für seine Sendung "Noch nicht Schicht" auf 3sat mit dem Grimme-Preis, dem renommiertesten Medienpreis Deutschlands, ausgezeichnet. Auch bekannt ist der neue Moderator für seine Sendung "Pufpaffs Happy Hour" und mehrere Auftritte in dem ZDF-Satireformat "heute show". Trotz neuer Moderation übernimmt Stefan Raab dem Online-Magazin DWDL zufolge weiterhin Aufgaben im Hintergrund und in der Produktion. Aus der Öffentlichkeit hat sich Raab seit mehreren Jahren zurückgezogen.

In einer Pressemitteilung von ProSieben zum Neustart hielten sich Gastgeber Sebastian Pufpaff mit "Endlich" und Produzent Stefan Raab mit "Isch gucke" kurz. Auch Senderchef Daniel Rosemann äußerte sich knapp: "We Love To Entertain You total".