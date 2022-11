"TV total Wok-WM" 2022: Sendetermin und Teilnehmer ohne Sebastian Pufpaff

"TV total Wok-WM" heute auf ProSieben: Hier erfahren Sie alles rund um Teilnehmer, Teams, Übertragung im TV und Stream und Wiederholung. Wer ersetzt Sebastian Pufpaff?

Nach sieben Jahren Pause kehrt die " TV total Wok-WM" bei ProSieben auf die Monitore der Nation zurück. Wann genau? Hier erfahren Sie es. Auch darüber hinaus haben wir für Sie einige interessante Infos zu dem Renn-Event.

Stefan Raabs Erfindung - Prominente rodeln auf einem Wok eine Eisbahn runter - war zwischen 2003 und 2015 live auf ProSieben zu sehen. Aus der ursprünglichen Schnapsidee war damit eine feste Institution geworden. ProSieben-Chef Daniel Rosemann zur geplanten Neuauflage: "Die 'TV total Wok-WM' ist die Mutter aller 'TV total'-Events. Im Winter 2022/2023 kommt zusammen, was zusammen gehört: Wok und Eisbahn, Genie und Wahnsinn, Tradition und olympischer Geist, Sport und Ehrgeiz, die 'TV total Wok WM' und ProSieben."

Doch "TV total"-Moderator Sebastian Pufpaff wird anders als geplant nicht zur Reihe der Teilnehmer gehören. Bei einem Fahrradunfall hat er sich nämlich Rippen gebrochen. Manni Ludolf wird Pufpaff im 1er-Wok ersetzen. Und im 4er-Wok sind zwei Mitglieder der "TV total"-Band Heavytones für Pufpaff und Ludolf dabei.

Wann ist der Start der neuen Ausgabe von "TV total Wok-WM"?

Die "TV total Wok-WM" läuft heute am Samstag, 12. November 2022. Ort des Geschehens ist Winterberg im Sauerland. Die Sendezeit: 20.15 Uhr.

Kandidaten und Teams der "TV total Wok-WM" 2022

Das sind die Teilnehmer und Teams der "TV total Wok-WM" 2022 in den 4er-Woks:

Team TV Total

Laura Nolte

Kevin Kuske

Max von Einem

Lorenzo Ludemann

Team World Wide Wok I

Knossi

Trymacs

MontanaBlack

Unsympathisch TV

Team World Wide Wok II (NERF Team)

Laserluca

Rewinside

Papaplatte

Wildcard-Gewinner

Team Irland

Joey Kelly

Luke Kelly

Gabriel Kelly

Leon Kelly

Team Polen

Sarah Bora

Carolin Niemczyk

Natalia Avelon

Klaudia Giez

Team Türkei

Eko Fresh

Sükrü Pehlivan

Ali Güngörmüs

Sila Sahin

Den aktuellen Medaillenspiegel der Wok-WM führt der dreimalige Rennrodel-Olympiasieger Georg "Schorsch" Hackl mit insgesamt neun Goldmedaillen im Einer-Wok an. Nach Stefan Raab und Joey Kelly folgen der dreifache Rennrodel-Olympiasieger Felix Loch und der zweifache Bob-Olympiasieger Christoph Langen mit je drei Goldmedaillen in der Rangliste der Wok-WM.

"TV total Wok-WM": Wer übernimmt die Moderation?

Elton ist bei der Wok-WM für die Moderation verantwortlich, während Sophia Tomalla und Christoph "Icke" Dommisch direkt an der Bahn im Einsatz sein werden.

Zwischen 2003 und 2015 waren diese Hauptmoderatoren im Einsatz:

Kai Pflaume

Oliver Welke

Matthias Opdenhövel

Steven Gätjen

Übertragung von "TV total Wok-WM" im TV

Das heiße Wok-Rennen auf eiskalter Bahn wird natürlich völlig herkömmlich im linearen TV-Programm von ProSieben laufen - ab Samstag, 12. November 2022. Wenn Sie es zeitgleich lieber digital hätten, sind Sie beim Streamingdienst Joyn gut aufgehoben. Dort läuft die Sendung parallel - auf allen denkbaren Endgeräten.

Wiederholung von "TV total Wok-WM": Kann man eine ganze Folge kostenlos sehen?

Falls Sie zum linearen Sendetermin gerade etwas anderes vorhaben oder aus anderen Gründen unabhängig sein wollen oder müssen, können wir Ihnen ebenfalls Joyn ans Herz legen. Dort läuft die Show eben nicht nur zeitgleich - Sie bekommen auch eine Weile die Wiederholung zu sehen und können sich die Rennen in aller Ruhe noch einmal auf der Zunge zergehen lassen.

In der Basis-Version ist Joyn kostenlos. Wenn Sie es gern etwas komfortabler möchten, dürfte die Premium-Version Joyn Plus für Sie die richtige Wahl sein. Die ersten 30 Tage sind auch hier gratis. Für 6,99 Euro im Monat bietet der Streamingdienst gemäß eigenem O-Ton eine "riesige Auswahl an Filmen und Serien" – gleichgültig, ob als App oder im Browser. Ein Satelliten- oder Kabelanschluss ist nicht notwendig. Das Abo ist monatlich kündbar, die Preisangaben befinden sich auf dem Stand vom Juni 2022.

Joyn ist der gemeinschaftliche Streamingdienst des TV-Unternehmens ProSieben-Sat.1 - zu der Gruppe zählen beispielsweise auch ProSieben MAXX, sixx, Kabel 1, Kabel 1 Doku, Sat.1 Gold, Maxdome, wetter.com, fem.com und Galileo.tv.