2. Liga 25/26: Übertragung live im TV, Stream und Free-TV

Ein Rückblick auf die vergangene Saison der 2. Bundesliga: Davie Selke vom Hamburger SV wurde mit 22 Treffern Torschützenkönig. Der 1. FC Köln sicherte sich mit 61 Punkten den direkten Aufstieg, dicht gefolgt vom Hamburger SV mit 59 Punkten. Damit ist „Der Dinosaurier“ nach sieben Jahren und mehreren knapp verpassten Chancen in die höchste Spielklasse zurückgekehrt. Nicht für den Klassenerhalt gereicht hat es für Ulm und Jahn Regensburg, die in die 3. Liga absteigen.

Die 2. Bundesliga startete im August in die Saison 2025/26. Auch in diesem Jahr stellt sich für viele die Frage, wo die Partien der 2. Liga live zu sehen sind. Was läuft im Fernsehen, was im Stream und welche Spiele sind frei empfangbar? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur Übertragung der 2. Bundesliga 25/26 finden Sie in diesem Artikel.

Übertragung der 2. Bundesliga: Wo kann man alle Spiele der Saison 2025/2026 sehen?

Sky überträgt auch in der Saison 2025/26 alle Spiele der 2. Bundesliga live. Wann welche Partie läuft, können Sie dem Spielplan der 2. Bundesliga entnehmen. Zuschauer können die Partien entweder über das klassische Sky-Sportpaket im TV oder per Stream über Sky Go verfolgen. Das Sky Sport Paket ist ab 20 Euro im Monat erhältlich, je nach gewählter Laufzeit und Kombi-Angeboten.

Wer überträgt die 2. Bundesliga 25/26 live im Free-TV?

In der Saison 2025/26 ist das Samstagabendspiel live im Free-TV bei RTL zu sehen. Zusätzlich hält Sat.1 ein umfassendes Rechtepaket, das unter anderem die Eröffnungsspiele der Bundesliga und 2. Bundesliga, die Relegationsspiele sowie den Supercup umfasst. Die ARD zeigt Zusammenfassungen beider Ligen am frühen Samstagabend sowie am Freitag- und Sonntagabend als Erstverwerter im Free-TV. Das ZDF übernimmt weiterhin die Zweitverwertung am Samstagabend. Sport.1 bleibt mit seiner Sonntagmorgen-Zusammenfassung der Spiele vom Freitag und Samstag ebenfalls Teil der Berichterstattung.

Ab der Saison 2025/26 zeigt RTL Deutschland das Samstagabendspiel der 2. Bundesliga live im Free-TV. Der Sender setzte sich bei der DFL-Rechtevergabe durch und überträgt künftig 33 Spiele pro Saison über vier Jahre hinweg – entweder bei RTL oder bei NITRO, zusätzlich auch auf der Streaming-Plattform RTL+. Neben den Live-Übertragungen erhielt RTL auch ein umfangreiches Highlight-Paket. Es umfasst alle Spiele der 1. und 2. Bundesliga, die Relegation sowie den Supercup. Die Zusammenfassungen, mit bis zu 15 Minuten pro Spiel, sind direkt nach Abpfiff auf RTL+ abrufbar.

Alle Informationen zur Übertragung der 2. Bundesliga 25/26 finden Sie hier kompakt im Überblick:

Sky (kostenpflichtig): alle Spiele

Sport1 : Zusammenfassungen

ARD und ZDF : Zusammenfassungen

RTL, RTL+ und NITRO : Samstagabend-Spiel, Highlights

Sat.1 : Saisonauftakt, Relegationsspiele, Supercup

2. Fußball-Bundesliga 2025/26: Diese Mannschaften sind dabei

Die 2. Bundesliga startete auch in der Saison 2025/26 mit 18 Mannschaften in die neue Spielzeit. Wie schon erwähnt: Holstein Kiel und der VfL Bochum sind aus der Bundesliga abgestiegen, während der 1. FC Köln und der Hamburger SV sich den Platz im Oberhaus sicherten. In der 3. Liga mussten SSV Jahn Regensburg und SSV Ulm 1846 den Abstieg hinnehmen, während Arminia Bielefeld und Dynamo Dresden zurückkehren.

Die letzten beiden Plätze wurden in der Relegation vergeben: SV Elversberg verlor gegen den 1. FC Heidenheim und bleibt zweitklassig, Eintracht Braunschweig sicherte sich seinen Platz gegen den 1. FC Saarbrücken. Auf der offiziellen Seite der Liga finden Sie eine Übersicht der genauen Tabellenplätze.

Das sind die Teams der aktuellen Saison:

1. FC Magdeburg

1. FC Nürnberg

Arminia Bielefeld

Dynamo Dresden

Eintracht Braunschweig

1. FC Kaiserslautern

FC Schalke 04

Fortuna Düsseldorf

Hannover 96

Hertha BSC

Holstein Kiel

Karlsruher SC

SC Paderborn

SC Preußen Münster

SpVgg Fürth

SV Darmstadt 98

SV Elversberg 07

VfL Bochum