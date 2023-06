"20 Jahre DSDS - Das große Jubiläum": Sendetermin und Übertragung der Show

DSDS feiert sein 20-jähriges Jubiläum auf RTL. Hier erfahren Sie alles rund um Sendetermin, Übertragung und Wiederholung der Jubiläums-Show im TV und Stream.

In den letzten Jahren war es ruhig um den Casting-Klassiker des deutschen Fernsehens geworden. Nachdem " Deutschland sucht den Superstar" 20 Jahre lang im deutschen TV zu sehen war, fiel das öffentliche Interesse ab. Zeitweise wurde sogar Jury-Mitglied und Gesicht der Show Dieter Bohlen durch Florian Silbereisen ersetzt. Nach vielen Diskussionen über Bohlen kam er dann doch noch für DSDS Staffel 20 zurück. RTL hatte jedoch im Voraus angekündigt, dass es sich dabei um die letzte Staffel handeln sollte.

Dieses ganze Hin- und Her sorgte wohl dafür, dass DSDS wieder zurück in die Schlagzeilen fand - und dadurch auch wieder zurück in die deutschen Wohnzimmer. In der ersten Live-Show der 20. Staffel konnte Dieter Bohlen daher verkünden, dass es für das Format doch noch weitergeht. 20 Jahre DSDS sind also noch nicht alles, was die Show dem deutschen Publikum zu bieten hat.

Das ist für die Fans der Show sicherlich ein Grund zum feiern. Zusammen mit dem 20. Geburtstag der Casting-Show bietet es sich für RTL also an, eine Jubiläumssendung mit dem Besten aus 20 Jahren zu zeigen. Wann und wo Sie "20 Jahre DSDS - Das große Jubiläum" sehen können, erfahren Sie hier.

"20 Jahre DSDS - Das große Jubiläum": Sendetermin der Geburtstags-Show

Das Finale von DSDS Staffel 20 hat bereits am 15. April stattgefunden. Die Jubiläums-Staffel ist damit zwar vorbei, doch der 20. Geburtstag der Casting-Show wird von RTL auch in einer eigenen Show gewürdigt. Daher gibt es am 10. Juni eine eigene Geburtstagsshow für "Deutschland sucht den Superstar". Los geht's mit "20 Jahre DSDS - Das Jubiläum" zur Primetime um 20.15 Uhr.

Übertragung von "20 Jahre DSDS - Das große Jubiläum" im TV und Stream

Wie immer wird das Programm von DSDS natürlich bei RTL ausgestrahlt. Immerhin zeigt der Sender die Casting-Show nun schon seit stolzen 20 Jahren Jahr für Jahr im Abendprogramm. Doch auch RTL geht mit der Zeit und so bietet der TV-Gigant neben seinem linearen Fernseh-Programm auch einen Live-Stream seiner Sendungen an. Dieser ist auf dem sendereigenen Streamingdienst RTL+ zu finden. "20 Jahre DSDS - Das große Jubiläum" ist also sowohl im TV als auch im Stream zu sehen.

Wiederholung von "20 Jahre DSDS - Das Jubiläum"

Eine Wiederholung von "20 Jahre DSDS - Das Jubiläum" gibt es im TV noch in der Nacht der Erstausstrahlung. Weitere Wiederholungstermine sind von RTL bislang nicht bekannt gegeben worden.

Wiederholung von "20 Jahre DSDS - Das Jubiläum" im TV:

11. Juni, 2.05 - 5.15 Uhr

Neben einer Wiederholung im TV gibt es aber natürlich auch noch die Möglichkeit, die Sendung im Stream zu sehen. Auf RTL+ ist "20 Jahre DSDS - Das Jubiläum" auch noch lange Zeit nach der Erstausstrahlung verfügbar. Dasselbe gilt auch für Folgen der 20. Staffel von DSDS, die im April zu Ende ging. Um diesen Service nutzen zu können, benötigen Sie allerdings ein Abo bei dem Streamingservice. Ein solches RTL+-Abo ist ab 6,99 Euro erhältlich, wer es mit seiner Familie teilen möchte kann dies für 14,99 Euro im Monat tun.