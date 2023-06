"20 Jahre Mario Barth": Sendetermin, Gäste und Übertragung der Jubiläumsshow im TV und Stream

"20 Jahre Mario Barth" ehrt das Bühnenjubiläum des Komikers. Hier erfahren Sie alles rund um die Gäste und die Übertragung der großen Juiläumsshow.

Als Comedian hat er Rekorde gebrochen: Mario Barth ist seit mittlerweile stolzen 20 Jahren im Geschäft. Ob auf der Bühne mit seinen Stand-Up-Programmen oder im TV mit seinen Comedy-Shows, er erreicht ein Millionenpublikum. Damit ist er nicht nur in Deutschland der reichweitenstärkste Comedian, sondern auch international ganz vorn mit dabei. Unter anderem hat der Berliner Comedian zwei Weltrekorde mit seinen Shows aufgestellt. Einmal hat er das Berliner Olympiastadion mit 70.000 Besuchern gefüllt, ein andermal hat er innerhalb von 24 Stunden mehr als 116.000 Besucher bei seiner Show gehabt.

Daher widmet RTL Mario Barth zu seinem 20-jährigen Bühnenjubiläum eine eigene Show. Schließlich ist er ja auch im TV mit diversen Formaten wie "Mario Barth deckt auf" oder "Mario Barth rettet deine Liebe" erfolgreich gewesen.

Wann die große Jubiläumsshow im TV zu sehen sehen ist, erfahren Sie hier. Außerdem zeigen wir Ihnen, welche Gäste der Comedian zu seiner großen Feier eingeladen hat.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

"20 Jahre Mario Barth": Sendetermin der Jubiläumsshow

Die erste eigene TV-Show von Mario Barth hieß "Keine Ahnung". Darin filmte er mit versteckter Kamera arglose Passanten dabei, wie sie von ihm gestellte Fragen beantworteten. Die Erstausstrahlung erfolgte am 24. November 2003. Nicht ganz 20 Jahre später zeigt RTL mit "20 Jahre Mario Barth" jetzt eine Jubiläumsshow für den damals noch unbekannten Comedian. Am 17. Juni wird die Sendung zur Primetime um 20.15 Uhr im Samstagabend-Programm gezeigt.

Das sind die Gäste bei "20 Jahre Mario Barth"

Als Deutschlands erfolgreichster Comedian hat Mario Barth selbstverständlich so einige prominente Freunde. Einer davon ist Steffen Henssler in dessen Koch-Show "Grill den Henssler" er auch schon mehrere Male zu Gast war. Die folgenden Weggefährten hat Mario Barth zu seiner "20 Jahre Mario Barth"-Jubiläumsshow eingeladen:

Steffen Henssler : Sterne- und TV-Koch Steffen Henssler ist selbst erfolgreicher TV-Entertainer. Diesmal ist der Koch zwar bei Mario Barth zu Gast, doch sonst bleibt alles so wie sonst: Mario Barth und Steffen Henssler treten auch bei "20 Jahre Mario Barth " wieder einmal in einem Kochduell gegeneinander an.

Sterne- und TV-Koch ist selbst erfolgreicher TV-Entertainer. Diesmal ist der Koch zwar bei zu Gast, doch sonst bleibt alles so wie sonst: und treten auch bei "20 Jahre " wieder einmal in einem Kochduell gegeneinander an. Jürgen Vogel : Der Schauspieler ist bereits seit den 90ern eine etablierte Größe in der deutschen Filmindustrie. Auch im Bereich Comedy ist er kein unbeschriebenes Blatt: Ab Ende 2012 war er immer wieder als Sidekick in der " Harald Schmidt Show" mit dabei. Mit Mario Barth war er bereits gemeinsam im RTL -Format "Du musst dich entscheiden" zu sehen.

Der Schauspieler ist bereits seit den 90ern eine etablierte Größe in der deutschen Filmindustrie. Auch im Bereich Comedy ist er kein unbeschriebenes Blatt: Ab Ende 2012 war er immer wieder als Sidekick in der " Show" mit dabei. Mit war er bereits gemeinsam im -Format "Du musst dich entscheiden" zu sehen. Paul Panzer : Der Kult-Berliner lockt zwar nicht so viele Besucher wie Mario Barth ins Olympiastadion, ist aber ähnlich vielen Menschen ein Begriff. Mit Mario Barth ist der Comedian schon seit mehr als zwei Jahrzehnten befreundet. Ein Pflichtgast also für das 20-jährige TV-Jubiläum.

Der Kult-Berliner lockt zwar nicht so viele Besucher wie ins Olympiastadion, ist aber ähnlich vielen Menschen ein Begriff. Mit ist der schon seit mehr als zwei Jahrzehnten befreundet. Ein Pflichtgast also für das 20-jährige TV-Jubiläum. Andreas Gabalier : Der selbsternannte "Volks Rock 'N Roller" ist einer der erfolgreichsten österreichischen Musiker. Seine Live-Shows ziehen zehntausende Besucher an. Bei diesen ist es auch schon vorgekommen, dass plötzlich Mario Barth die Bühne betreten hat. Diesmal ist es aber andersrum und Andreas Gabalier begibt sich in die Show des Comedians .

Der selbsternannte "Volks Rock 'N Roller" ist einer der erfolgreichsten österreichischen Musiker. Seine Live-Shows ziehen zehntausende Besucher an. Bei diesen ist es auch schon vorgekommen, dass plötzlich die Bühne betreten hat. Diesmal ist es aber andersrum und begibt sich in die Show des . Özcan Coşar: Der Comedian war erst kürzlich bei "Schlag den Star" - BossHoss gegen Cosar und Bielendorfer zu sehen. Das war aber natürlich nicht sein erster großer TV-Auftritt. Auch bei " Mario Barth deckt auf" war er bereits zu sehen. Nun ist er auch bei dessen großer Jubiläumsshow dabei.

Der war erst kürzlich bei "Schlag den Star" - BossHoss gegen Cosar und Bielendorfer zu sehen. Das war aber natürlich nicht sein erster großer TV-Auftritt. Auch bei " deckt auf" war er bereits zu sehen. Nun ist er auch bei dessen großer dabei. Jana Ina Zarella : Die Moderatorin und der Comedian sind schon in den unterschiedlichsten TV-Shows zu Gast gewesen. So wie der Comedian ist auch Jana Ina Zarella häufig bei " Grill den Henssler " zu sehen, allerdings nicht als Gast, sondern als Jurorin. Gast war sie hingegen schon bei Mario Barth in der Show "Willkommen bei Mario Barth ".

Die Moderatorin und der sind schon in den unterschiedlichsten TV-Shows zu Gast gewesen. So wie der ist auch häufig bei " " zu sehen, allerdings nicht als Gast, sondern als Jurorin. Gast war sie hingegen schon bei in der Show "Willkommen bei ". Ilka Bessin : Sie ist die Erfinderin der Kunstfigur " Cindy aus Marzahn ". Für Mario Barth war die Komikerin bereits mehrfach für Beiträge in der Show " Mario Barth deckt auf" unterwegs.

Die Gäste sorgen dafür, dass Mario Barth in seiner eigenen Jubiläumsshow nicht als Alleinunterhalter auftreten muss. Was die Zuschauer in der Sendung erwartet, hat der Comedian bereits im Vorfeld auf Instagram angeteasert:

Lesen Sie dazu auch

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Übertragung von "20 Jahre Mario Barth" im TV und Stream

Die große Jubiläumsshow des Ausnahme-Comedians ist selbstverständlich bei dessen Stamm-Sender RTL zu sehen. Dieser zeigt die Show zur besten Sendezeit der Woche am Samstagabend zur Primetime um 20.15 Uhr.

Auch im Stream kann man die Show verfolgen. Auf RTL+ ist die Sendung zunächst parallel zur TV-Ausstrahlung zu sehen, im Anschluss daran dann auch auf Abruf On-Demand.

Wiederholung von "20 Jahre Mario Barth"

Eine TV-Wiederholung von "20 Jahre Mario Barth" ist bislang nur einmal geplant. Bereits wenige Stunden nach der Erstausstrahlung zeigt RTL die Jubiläumsshow noch einmal. Die Wiederholung ist im TV am

18. Juni um 2.40 Uhr

zu sehen. Wem diese Uhrzeit verständlicherweise nicht so gut passt, der kann aber auch auf RTL+ ausweichen. Die Sendung ist dort jederzeit auf Abruf verfügbar. Dafür ist allerdings der Abschluss eines Abos bei dem Streaminganbieter nötig. Ein solches RTL+-Abo ist ab 6,99 Euro im Monat erhältlich.