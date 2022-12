"2022 – Das Quiz": Infos rund um Sendetermin und Gäste

"2022 – Das Quiz" läuft noch im Dezember. Wissenswertes rund um Sendetermin, Gäste, Übertragung im TV und Stream und zur Wiederholung in der Mediathek gibt es hier.

"2022 – Das Quiz" ist der etwas andere Jahresrückblick. Der Moderator blickt gemeinsam mit seinen Gästen auf das Jahr 2022 zurück und lädt zum Mitraten ein. Die Sendung findet in diesem Jahr bereits zum 15. Mal statt und begeistert viele Menschen. Im Schnitt sehen Jahr für Jahr sieben Millionen Zuschauer die Sendung - man darf gespannt sein, wer dieses Jahr einschalten wird.

In diesem Jahr sind auch wieder zahlreiche Prominente dabei. Eine weitere Besonderheit: Der langjährige Moderator verabschiedet sich nach der diesjährigen Ausgabe in den Ruhestand.

Viele Ereignisse des Jahres 2022 werden Thema sein - von Politik bis Unterhaltung ist alles dabei. Angefangen mit der Ampel-Koalition bis hin zum neuen britischen König. Außerdem wird es sportlich, nämlich mit der Frauen-EM im Fußball und mit der umstrittenen Fußballweltmeisterschaft der Herren in Katar. Was wohl in diesem Jahr auch nicht fehlen darf, ist der Skandal-Sommerhit "Layla".

Möchten Sie gerne mehr zu "2022 – Das Quiz" erfahren? Wann ist der Sendetermin? Wer sind die Gäste? Wie läuft die Übertragung ab? Gibt es eine Wiederholung? Wir haben die Details.

"2022 – Das Quiz": Wann ist der Sendetermin?

Jahresrückblicke, wie "Menschen, Bilder, Emotionen" 2022 finden natürlich am Ende des Jahres statt - so auch "2022 – Das Quiz". Kurz vor Silvester, genauergenommen am 30. Dezember 2022, konkurrieren die Gäste um den Sieg.

Das sind die Gäste von "2022 – Das Quiz"

Die Gäste von "2022 – Das Quiz" sind bereits in den Jahren zuvor Teil der Show gewesen. Einige sind sogar öfter als Sieger vom Platz gegangen. Für einen besseren Überblick haben wir hier die Gäste für Sie zusammengetragen:

Günther Jauch

Barbara Schöneberger

Jan Josef Liefers

Florian Silbereisen

Günther Jauch hat die Sendung bereits viermal gewonnen, Barbara Schöneberger bisher zweimal. Jan Josef Liefers ging ebenfalls viermal als Sieger vom Platz. Florian Silbereisen wird 2022 zum zweiten Mal mit von der Partie sein. Ein Sieg steht bei ihm noch aus.

"2022 – Das Quiz": Übertragung im TV und Stream

"2022 – Das Quiz" wird im linearen Fernsehen bei der ARD zu sehen sein. Los geht es zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Für alle, die lieber mit dem Smartphone, Tablet oder Laptop schauen möchten, bietet der Sender einen Live-Stream an. Hier erhalten Sie eine Übersicht:

Show: "2022 – Das Quiz "

"2022 – Das " Sendetermin : 30. Dezember 2022

30. Dezember 2022 Sendezeit: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Gäste: Günther Jauch , Barbara Schöneberger , Jan Josef Liefers , Florian Silbereisen

, , , Übertragung: TV ( ARD ), Live-Stream ( ARD )

Wird es eine Wiederholung von "2022 – Das Quiz" geben?

Eine direkte Wiederholung von "2022 – Das Quiz" wird es im linearen Fernsehen nicht geben. Dennoch haben Sie die Möglichkeit den Jahresrückblick als Wiederholung ansehen zu können - nämlich kostenlos in der ARD-Mediathek.

Das ist der Moderator von "2022 – Das Quiz"

Nach diesem Jahresrückblick und Quiz wird sich der langjährige Moderator, Frank Plasberg, verabschieden. Es wird seine letzte Ausgabe des Formats sein. Geboren wurde Frank Plasberg am 18. Mai 1957 in Remscheid. Von Beruf ist er Journalist und Moderator. Er ist vor allem aus zahlreichen TV-Produktionen, wie z.B. "Hart aber fair" bekannt. Hier finden Sie einen kurzen Steckbrief:

Name: Frank Plasberg

Geburtstag: 18. Mai 1957

18. Mai 1957 Geburtsort: Remscheid

Größe: 1,85 Meter

1,85 Meter Beruf: Journalist, Fernsehmoderator