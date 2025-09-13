3. Liga 25/26: Übertragung live im Free-TV und Stream

Die 3. Liga ist mit einigen Veränderungen in die neue Saison gegangen. Arminia Bielefeld holt sich mit 72 Punkten die Meisterschaft und steigt in die 2. Bundesliga auf. Trainer Mitch Kniat führte Arminia Bielefeld mit harter Arbeit, klarer Struktur und starkem Teamgeist zum Meistertitel in der 3. Liga und zum Aufstieg in die 2. Bundesliga. Für diese Leistung wurde er zum Trainer der Saison gewählt. Am Ende der Tabelle erwischt es gleich vier Teams: Unterhaching, SV Sandhausen, Hannover 96 II und Borussia Dortmund II steigen ab und machen Platz für Klubs aus der Regionalliga. Drei Teams stehen als direkter Aufsteiger in die 3. Liga 2025/2026 fest. Der MSV Duisburg (Regionalliga West), TSG Hoffenheim II (Südwest) und Schweinfurt 05 (Bayern) sichern sich jeweils den ersten Platz in ihrer Liga. Der vierte Aufsteiger wird in einer Relegation zwischen den Meistern der Regionalligen Nord und Nordost ermittelt.

Mit dem Ende der 17. Spielzeit richtet sich der Blick nun auf die kommende Saison, denn der Spielplan steht bereits fest. Wo werden die Spiele der 3. Liga im TV übertragen? Wie sehen die Anstoßzeiten der Saison 2025/26 aus? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos rund um die 3. Liga finden Sie hier.

Übertragung der 3. Liga 25/26 im TV und Stream: Wo laufen die Spiele?

MagentaSport bleibt auch in der Saison 2025/26 die Plattform für alle Spiele der 3. Liga. Sämtliche Partien werden live und auf Abruf gezeigt. Ergänzt wird das Angebot durch eine Konferenz am Samstag, zusätzlich werden die Höhepunkte und Entscheidungen zusammengefasst. Auch preislich bietet MagentaSport unterschiedliche Modelle an. Telekom-Kunden mit MagentaTV zahlen im Jahresabo 7,95 Euro monatlich, das flexible Monatsabo kostet 12,95 Euro. Für Nicht-Telekom-Kunden liegt der Preis im Jahresabo bei 12,95 Euro pro Monat, das Monatsabo bei 19,95 Euro.

In den vergangenen Jahren haben öffentlich-rechtlichen Sender der ARD (BR, HR, MDR, NDR, RBB, SR, SWR, WDR) die Übertragung einiger regionaler Spiele übernommen. Bisher wurde von der ARD jedoch noch nichts für die kommende Saison 2025/26 bestätigt. Sobald es genauere Informationen gibt, werden diese hier selbstverständlich nachgetragen.

3. Liga 25/26: Anstoßzeiten in der Saison 2025/26

Die neue Saison der 3. Liga hat am 1. August 2025 begonnen und endet am 16. Mai 2026. Nach dem 19. Spieltag geht die Liga in eine Winterpause, bevor es am 16. Januar 2026 weitergeht. Die Relegationsspiele finden am 21. und 26. Mai statt. Zudem gibt es mehrere Länderspielpausen und Pokaltermine. Die wichtigsten Termine für die 3. Liga finden Sie hier im Überblick:

Erster Spieltag: 1. August 2025

Winterpause: 21. Dezember 2025 bis 16. Januar 2026

Letzter Spieltag: 16. Mai 2026

Relegationsspiele: 21. bis 26. Mai 2026

Ein Spieltag in der 3. Liga beginnt am Freitag und endet sonntags. Die meisten Spiele finden am Samstag statt. Ein Spieltag endet mit drei Spielen am Sonntag. Hier eine genaue Übersicht der Anstoßzeiten der 3. Liga 2025/26.

Freitag: Ein Spiel zwischen 18 und 20.30 Uhr

Samstag: Fünf Spiele um 14 Uhr und ein Spiel um 16.30 Uhr

Sonntag: Drei Spiele um 13.20 Uhr, 16.30 Uhr und 19.30 Uhr

In der Saison 2025/2026 sind erneut 20 Klubs in der 3. Liga an den Start gegangen. Auf der offiziellen Seite des DFB finden Sie die aktuelle Tabelle.

Die folgende Übersicht zeigt alle Mannschaften der Saison 25/26:

1. FC Saarbrücken

1. FC Schweinfurt 05

Alemannia Aachen

Energie Cottbus

Erzgebirge Aue

FC Ingolstadt 04

Hansa Rostock

Jahn Regensburg

MSV Duisburg

Rot-Weiss Essen

SC Verl

SSV Ulm 1846

TSG Hoffenheim II

TSV Havelse

TSV 1860 München

VfB Stuttgart II

VfL Osnabrück

SV Waldhof Mannheim

Viktoria Köln

Wehen Wiesbaden