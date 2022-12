"30 Jahre Quatsch Comedy Club": Sendetermine, Gäste und Übertragung

"30 Jahre Quatsch Comedy Club" kommt als Zweifach-Event daher. Infos rund um Übertragung im TV oder Stream, Sendetermine und eine Liste der Gäste finden Sie hier. Auch Ilka Bessin ist dabei.

Volle drei Jahrzehnte und kein bisschen weise - da müssen ja wohl die Schampus-Korken knallen! "30 Jahre Quatsch, 30 Jahre Comedy, 30 Jahre Spaß" jubelt ProSieben und kündigt voller Stolz seine Doppel-Show "30 Jahre Quatsch Comedy Club" an. Der Gründer und Kultmoderator Thomas Hermanns verabschiedet sich im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten als Moderator der Show mit einem "Time To Say Goodbye…" - sicher nicht ohne eine gewisse Wehmut. Er reicht seine bisherige Funktion an den Nachwuchs weiter - an wen genau, ist bislang noch nicht verkündet worden. "Ich werde mich von der Bühne verabschieden, in den Control Room gehen und mich verstärkt den Aufgaben als Produzent und Intendant der Live Clubs und auch neuen Themen widmen", sagt Hermanns. Sein alter Kumpel Ingo Appelt möchte das einfach nicht wahrhaben: "Ich hoffe, dass du das nicht ernst meinst Thomas, und es so machst, wie die Rolling Stones: einfach immer und immer und immer wiederkommen. Wir wollen dich sehen!"

Taschentücher jetzt erstmal weg! Hier erfahren Sie alle wichtigen Facts und Figures zu dem Jubiläums-Abschied in zwei Akten.

"30 Jahre Quatsch Comedy Club": Die beiden Sendermine auf ProSieben

Donnerstag, 22. Dezember 2022, 20.15 Uhr: "Legends of Quatsch "

" Donnerstag, 29. Dezember 2022, 20.15 Uhr: "Bye, Bye Thomas "

Gäste bei "30 Jahre Quatsch Comedy Club"

"Legends of Quatsch"

Michael Mittermeier

Rüdiger Hoffmann

Ingo Appelt

Johann König

Olaf Schubert

Gayle Tufts

... und Ilka Bessin noch einmal als " Cindy aus Marzahn "

"Bye, Bye Thomas"

Atze Schröder

Tahnee

Chris Tall

Oliver Pocher

Lisa Feller

Ingmar Stadelmann

Ole Lehmann

Übertragung von "30 Jahre Quatsch Comedy Club" im TV und Stream

Sollten Sie ein eingeschworener Fan des konventionellen Fernsehens sein, können Sie "30 Jahre Quatsch Comedy Club" ganz normal im linearen TV-Programm von ProSieben verfolgen. Wenn Sie es lieber digital mögen oder am 22. beziehungsweise 29. Dezember 2022 zur besten Sendezeit etwas anderes oder gar Besseres vorhaben sollten, verweisen wir Sie auf Joyn. Das ist der Streaming-Dienst des Medienkonzerns ProSiebenSat.1. Er überträgt alle Sendungen der Gruppe zeitgleich.

"30 Jahre Quatsch Comedy Club": Wer ist Ilka Bessin aka "Cindy aus Marzahn"?

Ilka Bessin streift sich zu Ehren von Thomas Hermanns noch einmal den legendären pinkfarbenen Jogginganzug über und tritt in der Rolle ihrer eigentlich schon eingemotteten Kunstfigur "Cindy aus Marzahn" auf. Wir stellen Ihnen die Stand-up-Komikerin hier näher vor.

Zunächst ihr Steckbrief:

Name: Ilka Bessin

Geburtstag: 18. November 1971

Geburtsort: Luckenwalde in Brandenburg

in Sternzeichen: Skorpion

Alter: 51 Jahre

Größe: 1,84 m

Ilka Besssin ist die Tochter eines Fernfahrers und einer Näherin. Sie machte eine Lehre als Köchin und schulte später zur Hotelfachfrau um, nachdem sie ihren Job in der Großküche des VEB Wälzlagerwerk Luckenwalde nach der Wende verloren hatte. Auch ihre Arbeit als Animateurin auf einem Kreuzfahrtschiff war sie bald wieder los. Sie zog nach Berlin und war zunächst vier Jahre lang arbeitslos.

Anfang der 2000er Jahre schuf sie mit ihrer Kunstfigur "Cindy aus Marzahn" eine Langzeitarbeitslose, die in dem Berliner Stadtteil schon seit längerer Zeit Arbeitslosengeld II bezieht. Der Figur ist geprägt durch ihre miesen Chancen auf dem Arbeitsmarkt, und auch ihre Landungsversuche bei Männern enden immer wieder als Griff ins Klo. Cindy hat eine sarkastische bis fatalistische Sicht auf die Dinge. Die Figur entpuppte sich als Glücksfall für Ilka Bessin - sie brachte ihr beträchtliche Popularität und eine Vielzahl von TV-Auftritten ein.

Die 51-jährige "Proll-Prinzessin" (so nannte RTL sie mal) hat ihrem Alter Ego 2016 den Rücken gekehrt und war nur noch als sie selbst zu sehen - Ilka Bessin pur also. Gewisse Rückfälle gibt es natürlich immer mal wieder - siehe "30 Jahre Quatsch Comedy Club". Sie sagt: "Es ist einfach emotional. Ich sag immer, Berlin ist meine Heimat, aber 'Quatsch Comedy Club' ist Zuhause."

Gibt es eine Wiederholung von "30 Jahre Quatsch Comedy Club"?

Auch hierzu kommt von Joyn eine positive Antwort: Selbstverständlich! Der Streaming-Dienst hält die Inhalte der Sendergruppe noch eine eine ganze Weile für Sie abrufbereit.

Auch hierzu kommt von Joyn eine positive Antwort: Selbstverständlich! Der Streaming-Dienst hält die Inhalte der Sendergruppe noch eine eine ganze Weile für Sie abrufbereit.