"40 Jahre RTL Comedy": Sendetermin, Gäste und alle Infos

Im März läuft "40 Jahre RTL Comedy". Wissenswertes rund um Gäste, Sendetermin, Übertragung im TV und Stream sowie zur Wiederholung der Show gibt es hier.

Bei "40 Jahre RTL Comedy" versammeln sich die besten Comedians und Commediennes aus ganz Deutschland, um die letzten 40 Jahre Revue passieren zu lassen. Der Abend wird allerdings nicht nur aus Rückblicken bestehen, sondern auch aus Talks und Spielen. Unter der Moderation von Oliver Geissen werden zahlreiche Comedy-Größen aus Deutschland an der Party teilnehmen.

Wann findet die Show statt? Welche Gäste sind dabei? Wie läuft die Übertragung ab? Wird es eine Wiederholung geben? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum RTL-Comedy-Jubiläum haben wir hier für Sie.

"40 Jahre RTL Comedy": Sendetermin - wann läuft das Comedy-Jubiläum?

Der Sendetermin von "40 Jahre RTL Comedy" ist bereits bekannt: Am 30. März 2024 lädt Moderator Oliver Geissen zur Party ein. Die Frage, die sich nun stellt: Welche Gäste sind mit von der Partie?

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

"40 Jahre RTL Comedy": Das sind die Gäste des Abends

An deutschen Comedians mangelt es nicht, die Liste ist lang. Sei es Mario Barth, Atze Schröder oder Ilka Bessin, die deutsche TV-Welt hat einige Comedians zu bieten. Für "40 Jahre RTL Comedy" wurden folgende Gäste eingeladen und vom Sender bestätigt:

Ilka Bessin

Chris Tall

Mario Barth

Hugo Egon Balder

Wigald Boning

Mike Krüger

Heike Kloss

Atze Schröder

Gaby Köster

Tahnee

An der Geburtstagsparty nehmen allerdings noch weitere Personen teil. RTL hat weiterhin folgende Promis bekanntgegeben, die auf der Gästeliste stehen: Bernd Stelter, Olivia Jones, Tanja Schumann, Özcan Cosar, Bastian Bielendorfer, Katja Burkard, Tony Bauer und Oliver Pocher.

Übertragung von "40 Jahre RTL Comedy" im TV und Stream

Der Name der Sendung lässt es schon vermuten. "40 Jahre RTL Comedy" wird selbstverständlich beim Privatsender RTL zu sehen sein. Wie es sich für eine richtige Fete gehört, wird die Veranstaltung abends übertragen. Los geht es zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr auf RTL. Wer keine Möglichkeit hat die Show im linearen Fernsehen zu verfolgen, kann auch auf den Stream von RTL+ zurückgreifen. Hier gibt es eine Übersicht:

Was? "40 Jahre RTL Comedy"

"40 Jahre Comedy" Wann? 30. März 2024, 20.15 Uhr

30. März 2024, 20.15 Uhr Wo? RTL

Wie? TV ( RTL ), Stream ( RTL+ )

Gibt es eine Wiederholung von "40 Jahre RTL Comedy"?

Eine direkte Wiederholung von "40 Jahre RTL Comedy" im linearen Fernsehen ist bisher nicht geplant. Dennoch gibt es eine Möglichkeit, die Show nachträglich anzusehen. Wer zur besagten Zeit verhindert ist, kann "40 Jahre RTL Comedy" auch im Nachhinein bei RTL+ als Stream ansehen.

Das ist der Moderator von "40 Jahre RTL Comedy"

Die Sendung "40 Jahre RTL Comedy" wird von Oliver Geissen moderiert. Geboren wurde der Moderator am 21. August 1969 in Hamburg. Im Showgeschäft gilt er mittlerweile als alter Hase. Er moderierte bereits zahlreiche Sendungen, wie z.B. "Die Oliver Geissen Show", "RTL Comedy Grand Prix" oder "Deutschland sucht den Superstar", was auch 2024 eine neue Staffel bekommt. Nun moderiert er außerdem die Show "40 Jahre RTL Comedy", die am 30. März 2024 im TV zu sehen ist.