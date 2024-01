"40 Jahre RTL - Das große Jubiläumsquiz": Gäste, Moderatorin und Übertragung im TV und Stream

RTL wird 40 Jahre alt und feiert das mit dem großen Jubiläumsquiz. Wann ist der Sendetermin? Welche Gäste wurden eingeladen und wer wird die Show moderieren?

Der nächste Runde Geburtstag von RTL steht an. Vor 40 Jahren, am 2. Januar 1984, wurde der Sender gegründet. Gefeiert werden soll das mit dem großen Jübiläumsquiz. Die Gäste müssen in der von Sonja Zietlow moderierten Show ihr Wissen über RTL unter Beweis stellen, besonders die TV-Meilensteine sollten sie dabei genau im Blick haben. Wann findet "40 Jahre RTL - Das große Jubiläumsquiz" statt? Welche Gäste werden erwartet und wo wird die Show im TV und Stream übertragen? Alle wichtigen Infos zur Sendung finden Sie hier.

"40 Jahre RTL - Das große Jubiläumsquiz": Sendetermin

Am 2. Januar 1984 wurde RTL gegründet und fast auf den Tag genau wird auch die Jubiläumsshow stattfinden. Am Samstag, dem 6. Januar 2024, führt Sonja Zieltlow durch den Abend und blickt mit ihren Gästen auf 40 Jahre TV-Geschichte zurück. Los geht es mit dem runden Geburtstag um 20.15 Uhr.

"40 Jahre RTL - Das große Jubiläumsquiz": Übertragung im TV und Stream

Übertragen wird "40 Jahre RTL - Das große Jubiläumsquiz" logischerweise auf RTL. Wie es auch sonst bei dem Sender üblich ist, muss man sich nicht zwingend auf die TV-Ausstrahlung verlassen. Die Sendung wird ebenfalls auf dem sendereigenen Streamingdienst RTL+ ausgestrahlt und auch im Nachgang kann man hier voraussichtlich noch auf das Jubiläumsquiz zugreifen. Offizielle Wiederholungen im linearen TV-Programm sind aktuell nicht geplant. Aufgezeichnet wurde die Sendung bereits am 30. November 2023.

Gäste bei "40 Jahre RTL - Das große Jubiläumsquiz"

Wie bereits erwähnt, wurden in die Sendung verschiedene Gäste eingeladen, die ihr Wissen über den Sender auf die Probe stellen wollen. In verschiedenen Spielrunden treten die Gäste gegeneinander an und blicken dabei auf die letzten 40 Jahre zurück. In jeder der Spielrunden geht es um bestimmte TV-Highlights wie zum Beispiel "Das Schloss am Wörthersee", besondere Dschungelprüfungen, sportliche Höchstleistungen, aber auch journalistische Meilensteine. Unter den Gästen sind zum Beispiel Günther Jauch, Frauke Ludowig und Oliver Geissen. Die Promis treten im Team gegeneinander an. Diese Gäste kämpfen zusammen bei "40 Jahre RTL - Das Jubiläumsquizz":

Günther Jauch und Ilka Bessin

und Frauke Ludowig und Wolfgang Bahro

und Oliver Geissen und Daniel Hartwich

Moderatorin bei "40 Jahre RTL - Das große Jubiläumsquiz"

Ebenso wie die Promis ist auch die Moderatorin Sonja Zietlow schon lange ein fester Bestandteil von RTL. Bereits seit 22 Jahren moderiert sie für den Sender. Vor allem von "Ich bin ein Star holt mich hier raus!" dürften sie viele Zuschauer und Zuschauerinnen von RTL kennen. Bereits seit 2004 moderiert Sonja Zietlow diese Sendung und ist sehr verbunden mit dem Sender: "RTL ist natürlich mein RTL! Ich bin sehr stolz darauf, dass ich diese besondere Sendung überhaupt moderieren darf. Die Gäste sind einfach hammermäßig! Es ist toll, so hochkarätige RTL-Stars in der Show begrüßen zu dürfen. Besser kann man den 40. Geburtstag von RTL nicht feiern, das wird eine fantastische Geburtstagsparty", sagt Zietlow zur Sendung.